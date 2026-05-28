Награждават Карлос Насар за спортист на месец април
Ботев (Пловдив) организира благотворителен търг

От Ботев (Пловдив) съобщиха, че ще организират благотворителен търг в помощ на анализатора във футболния клуб Илиян Геренски, чийто 5-месечен син Кристиян е диагностициран с рядко очно заболяване. Налага се лечение в Германия, като лекарите дават надежда за успешно справяне с тежката ситуация, а първоначалната сума за стартиране на процедурите е в размер на 30 000 евро.

Търгът ще се проведе от 28 май до 3 юни (включително). Желаещите да се включат ще могат да наддават за фланелките на футболистите от представителния отбор на "жълто-черните" за сезон 2026/27, като началната цена на всяка фланелка ще бъде 60 евро.

Фланелките ще бъдат публикувани в четвъртък точно в 19:12 часа. Към всяка фланелка ще има и специален подарък – картичка с автограф на съответния футболист. След края на търга фланелките ще могат да бъдат получени от клубния магазин или изпратени по куриер срещу представен документ за плащане, уточниха още от клуба. 

"Ботев винаги е бил повече от клуб – Ботев е семейство. В най-трудните моменти сме доказвали, че сме рамо до рамо и че заедно можем да преминем през всяко изпитание.

Нека отново покажем силата на „жълто-черната“ общност и подадем ръка на едно ботевистко семейство в труден момент", написаха от клуба и предоставиха банкова сметка, по която всеки желаещ може да направи дарение в подкрепа на малкия Кристиян: 

IBAN:
BG80STSA93000032703461
Банка ДСК
Титуляр:
Кристиян Илиянов Геренски
Револют: @iliyangerenski".

Ефе Али: Показахме кой е Царят на Пловдив

