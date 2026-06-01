Дебютантът Панайотов: Чувствах се все едно съм отдавна тук

Дебютантът за националния отбор Петко Панайотов бе разочраован от загубата с 0:1 от Черна гора, но същевремнно бе доволен, че записа първи мач за представителния ни тим.

“Дебютният мач е по-специален и съм благодарен, че съм тук. Искахме да зарадваме феновете с победата. Не си вкарахме положенията, а те вкараха своята ситуация. Няма неважни мачове с националния отбор. След няколко дни трябва да победим Молдова. Чувствах се добре с момчетата, сякаш съм бил доста време с тях, а не, че правя дебют”, каза Панайотов.

