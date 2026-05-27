Ботев (Пд) няма да има спортен директор

Ботев (Пловдив) няма да има спортен директор. Това заяви собственикът на "канарчетата" Илиян Филипов на пресконференция на "Колежа", където беше представен новият наставник на отбора Станислав Генчев.
"Ние сме определили начина за развитие на Ботев. Селекцията винаги се прави от треньорския щаб и анализаторите, които работят в клуба. За момента спортният директор не е нужен на Ботев Пловдив. Винаги апелирам за прозрачност", каза бизнесменът пред журналистите. Той добави, че доста клубове в Европа функционират без спортен директор.