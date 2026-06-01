Ботев (Пд) организира "Ботев марш" във връзка с честванията на 2 юни

Ботев (Пловдив) организира "Ботев марш" във връзка с честванията на 2 юни - Деня на Ботев и на загиналите за свободата и независимостта на България. В шествието ще вземат участие всички футболисти и треньори от детско-юношеската школа на "канарчетата".

От клуба обявиха още, че началото ще бъде в 10:30 часа пред стадион "Христо Ботев", а маршрутът минава през бул. „Източен“, ул. „Богомил“, ул. „Петко Д. Петков“, ул. „Капитан Райчо“, подлеза на „Тримонциум“ и Цар-Симеоновата градина.

"Призоваваме ученици, граждани на Пловдив и всички ботевисти да се присъединят към жълто-черното шествие по улиците на града. Нека заедно отдадем почит към делото и саможертвата на патрона на нашия клуб и към всички, които са отдали живота си за Свободна България", написаха от Ботев (Пловдив).

