  Милан се насочва към Оливър Гласнер

  2 юни 2026 | 07:59
Оливър Гласнер е спряган за нов наставник на Милан, твърдят последните информаци от Апенините. „Росонерите“ предприемат цялостна реорганизация след уволнението на треньора Макс Алегри, спортния директор Игли Таре, изпълнителния директор Джорджо Фурлани и техническия директор Джефри Монкада. Сега първата задача е да бъде намерен нов треньор, който да води отбора и по всичко личи, че везните клонят именно към Гласнер.

Макар Фабрицио Романо да съобщава, че е планирана среща и с наставника на Ал-Ахли с Матиас Яйсле, от "Gazzetta dello Sport" и "Milan Press" са на друго мнение. Проблемът е, че цената за прекратяване на договора му с арабския клуб би била твърде висока за "росонерите" и те едва ли ще я платят. От друга страна, Гласнер ще стане свободен агент от 30 юни, когато изтича договорът му с Кристъл Палас.

Австриецът се радва на сериозна популярност, след спечелването на Лигата на конференциите начело на английския тим, а 51-годишният специалист има предишен опит с Айнтрахт (Франкфурт), Волфсбург и ЛАСК. Освен това се смята, че Гласнер е името, предложено от вероятния нов технически директор на Милан, Ралф Рангник.

Това назначение също не е сигурно, тъй като Рангник все още не е решил дали да остане начело на националния отбор на Австрия. Освен това се носят слухове, че Златан Ибрахимович не е доволен от идеята някой да получи толкова голяма власт в клуба.

Снимки: Imago

