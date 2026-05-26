Милан избира между двама испанци за заместник на Алегри

  • 26 май 2026 | 00:26
Милан вече има набелязани имена за заместник на уволнения Масимилиано Алегри. В клуба са се насочили към двама испански специалисти. Става въпрос за Андони Ираола и Чави Ернандес, твърди "Corriere dello Sport".

„Росонерите“ обявиха с едно-единствено изявление тази вечер, че се разделят с треньора Алегри, спортния директор Игли Таре, изпълнителния директор Джорджо Фурлани и техническия директор Жофри Монкада. Собственикът Гери Кардинале и специалният съветник Златан Ибрахимович вече работят по пълното преструктуриране на клуба, след като отборът не успя да се класира за Шампионската лига.

След първоначалните слухове, че клубът има интерес към Антонио Конте, сега източници от Милан са разкрили, че клубът търси треньор от типа на Сеск Фабрегас. Това напълно съвпада с последните информации от тази вечер, според които двете основни кандидатури са тези на Ираола и Чави.

Милан обяви тотална чистка, Алегри и всички директори бяха уволнени

Съществуват противоречиви сведения относно ситуацията с Ираола. "Sky Sports UK" твърди, че Милан се е свързал с неговите представители, докато италианските медии са по-уверени, че мениджърът на Борнемут е бил предложен на „росонерите“ от посредници. Следващия месец той навършва 44 години и е начело на Борнемут от 2023 г., но се очаква да напусне това лято в търсене на ново предизвикателство.

Чави е на 46 години и в момента е без договор след престоите си в Ал-Сад и Барселона, като напусна каталунците през юни 2024 г.

Появиха се и информации, че Ираола е бил в полезрението на Наполи като евентуален заместник на Конте, но "Sportitalia" отхвърли тези твърдения, като отново посочи, че посредници предлагат името му на различни клубове в Серия "А".

