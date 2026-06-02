Ювентус се отказа от крило на Спортинг

Ювентус обмисляше в плановете си за сезон 2026/27 да отправи оферта за привличането на защитника на Спортинг Макси Араухо. Въпреки това, според информация на "А Бола", ръководството на Торино вече се е отказало от това намерение. Италианският клуб има други приоритетни позиции за подсилване, а финансовата му структура далеч не преживява период на разцвет.

Уругвайското крило попадна в полезрението на "бианконерите" заради отличното си представяне при гостуването в Торино през ноември миналата година, увенчано с гол още в 12-ата минута на мача. Въпреки влиянието на играча, "Старата госпожа" реши да отстъпи от интереса си, повтаряйки развоя на случая с Юлман, халф на "лъвовете", който също беше под наблюдението на италианския клуб дълго време.

Всъщност Ювентус е под строгия контрол на Комитета за финансов контрол на УЕФА и е задължен да спазва план за ограничаване от три до четири години, в който съотношението на разходите за отбора не може да надвишава строг процент от институционалните приходи. От друга страна, семейство Аниели, собственик на клуба, реши да затвори кранчето, което години наред инжектираше масивен капитал в пиемонтския клуб. Засега италианците се фокусират върху подновяването на договора с Душан Влахович, основната звезда на отбора. Настоящите заплати на нападателя достигат астрономическите 12 милиона евро нетна сума на сезон; сърбинът е готов да направи финансова отстъпка, за да остане в Торино, но е определил своя минимум на 8 милиона евро нетна сума на сезон.

От страна на Алваладе, 25-годишният Макси Араухо е част от ядрото играчи, които Спортинг възнамерява да задържи на всяка цена, наред с Фреснеда, Диоманде и Жени Катамо. Ръководството, водено от Фредерико Варандас, ще се съгласи да се раздели с уругвайския национал само срещу суми, много близки до клаузата за откупуване, фиксирана на 80 милиона евро. Следователно, това е напълно непосилна бариера за финансовата реалност на Ювентус в тази фаза на преструктуриране.

