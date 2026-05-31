Леао заяви иска да си тръгне от Милан

Рафаел Леао изрази публично желанието си да напусне Милан това лято, говорейки пред португалската телевизия Sport TV.

Шампионът в ЛК е новият фаворит за треньорския пост на Милан, Слот също е вариант

„Вече дадох всичко, което имам, в Милан. Това е клуб, който ми помогна да израсна много и ме подкрепи в трудните моменти. За щастие, успях да запиша името си в историята му“, отбеляза португалският национал.



Леао беше избран за най-добър играч в Серия А през сезон 2021/2022, когато „росонерите“ спечелиха последното си Скудето.

Гулит: Милан е голямо разочарование, надявам се Модрич да остане, не знам какво си мисли Леао

Следващите четири сезона обаче бяха разочароващи, като в последните два миланци дори не успяха да се класират за Шампионската лига.

🚨💣 BREAKING: Rafa Leão has decided to LEAVE AC Milan this summer. 🔴⚫️👋🏾



“I’m proud as I made history at AC Milan but I want new chapter. I feel ready to play in another league” 👀



“I did my best for Milan, but it’s time to try another challenge”, told @sporttvportugal. pic.twitter.com/qCb2PaKduh — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 30, 2026

„Мисля, че всеки има мечти и предизвикателства, към които се стреми. Аз се стремя към ново предизвикателство, в ново първенство. Ако това се случи, ще бъда много щастлив, но и удовлетворен, защото съм си свършил работата в Милан“, заяви той.

🚨 Breaking | Leao announce his intention to try a new challenge and leave Milan:



“I think I’ve given Milan everything I could give. It’s been a club that helped me grow a lot, that supported me in the tough moments. I’m happy to have managed to write my name in the club’s… — Milan Eye (@MilanEye) May 30, 2026

Смята се, че Рафаел Леао е преживял най-трудния си сезон с „росонерите“, след като треньорът Масимилиано Алегри се отказа от играта с крила и го принуди да действа повече в центъра на атаката, където той не успя да повтори представянето си от предишните години.

Модрич няма да преподпише с Милан и спира с футбола след Мондиал 2026

Запитан за възможни дестинации – името му вече се свързва с Премиър лийг, Ла Лига, турската Сюперлиг и СПЛ на Саудитска Арабиям, футболистът отговори, че е твърде рано да мисли за това.



"Сега най-важното е Световното първенство, да направя добро представяне и да помогна на националния отбор с каквото мога. След това, когато дойде моментът, ще изчакам най-добрите варианти, за да продължа кариерата си и да мога да се състезавам в топ клуб от европейския футбол", пожела си играчът.

От Милан предлагат Леао на европейски грандове, но никой не е проявил интерес

Рафаел Леао има договор с Милан до 2028 г., но се предполага, че клубът е в готовност да го продаде. Очаква се цената да бъде около 50 млн евро, въпреки че в миналото италианският гранд е отхвърлял предложения на стойност от около 80 млн евро.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google