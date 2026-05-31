Леао заяви иска да си тръгне от Милан

Рафаел Леао изрази публично желанието си да напусне Милан това лято, говорейки пред португалската телевизия Sport TV.
„Вече дадох всичко, което имам, в Милан. Това е клуб, който ми помогна да израсна много и ме подкрепи в трудните моменти. За щастие, успях да запиша името си в историята му“, отбеляза португалският национал.
Леао беше избран за най-добър играч в Серия А през сезон 2021/2022, когато „росонерите“ спечелиха последното си Скудето.
Следващите четири сезона обаче бяха разочароващи, като в последните два миланци дори не успяха да се класират за Шампионската лига.
„Мисля, че всеки има мечти и предизвикателства, към които се стреми. Аз се стремя към ново предизвикателство, в ново първенство. Ако това се случи, ще бъда много щастлив, но и удовлетворен, защото съм си свършил работата в Милан“, заяви той.
Смята се, че Рафаел Леао е преживял най-трудния си сезон с „росонерите“, след като треньорът Масимилиано Алегри се отказа от играта с крила и го принуди да действа повече в центъра на атаката, където той не успя да повтори представянето си от предишните години.
Запитан за възможни дестинации – името му вече се свързва с Премиър лийг, Ла Лига, турската Сюперлиг и СПЛ на Саудитска Арабиям, футболистът отговори, че е твърде рано да мисли за това.
"Сега най-важното е Световното първенство, да направя добро представяне и да помогна на националния отбор с каквото мога. След това, когато дойде моментът, ще изчакам най-добрите варианти, за да продължа кариерата си и да мога да се състезавам в топ клуб от европейския футбол", пожела си играчът.
Рафаел Леао има договор с Милан до 2028 г., но се предполага, че клубът е в готовност да го продаде. Очаква се цената да бъде около 50 млн евро, въпреки че в миналото италианският гранд е отхвърлял предложения на стойност от около 80 млн евро.