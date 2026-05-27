Кардинале и Ибрахимович продължават с опитите да задържат Модрич

Собственикът на Милан Джери Кардинале и съветникът му Златан Ибрахимович продължават с опитите да убедят Лука Модрич в крайна сметка да остане в клуба за още един сезон, съобщават “Скай Спорт” и “Гадзета дело Спорт”.

Модрич няма да преподпише с Милан и спира с футбола след Мондиал 2026

Снощи се появи информация, че предвид новото отсъствие на “росонерите” от Шампионската лига и раздялата с Масимилиано Алегри, капитанът на Хърватия възнамерява да прекрати футболната си кариера след края на Мондиал 2026. Въпреки това Кардинале и Ибрахимович се надяват 40-годишният полузащитник да размисли и все пак да се възползва от опцията да удължи изтичащия си договор с клуба за още един сезон.

📑 M. Guidi journalist for @Gazzetta_it: Luka Modrić wanted one final appearance in the UEFA Champions League with AC Milan. Gerry Cardinale and Zlatan Ibrahimović both remain optimistic about the possibility of him extending for one more season, but there are now more reasons… pic.twitter.com/joyrHdOoGW — Milan Posts (@MilanPosts) May 27, 2026

Модрич беше сред основните играчи на Милан през изминалата кампания, изигравайки общо 37 мача с два гола и три асистенции. В повечето от двубоите той беше на терена през всичките 90 минути, като беше сред лидерите в Серия "А" по редица показатели на своята позиция.

Следвай ни:

Снимки: Imago