Лукас Петков и Патрик-Габриел Галчев застават пред медиите, националите с открита тренировка преди двубоя с Черна Гора
Кардинале и Ибрахимович продължават с опитите да задържат Модрич

  • 27 май 2026 | 17:33
Собственикът на Милан Джери Кардинале и съветникът му Златан Ибрахимович продължават с опитите да убедят Лука Модрич в крайна сметка да остане в клуба за още един сезон, съобщават “Скай Спорт” и “Гадзета дело Спорт”.

Модрич няма да преподпише с Милан и спира с футбола след Мондиал 2026

Снощи се появи информация, че предвид новото отсъствие на “росонерите” от Шампионската лига и раздялата с Масимилиано Алегри, капитанът на Хърватия възнамерява да прекрати футболната си кариера след края на Мондиал 2026. Въпреки това Кардинале и Ибрахимович се надяват 40-годишният полузащитник да размисли и все пак да се възползва от опцията да удължи изтичащия си договор с клуба за още един сезон.

Модрич беше сред основните играчи на Милан през изминалата кампания, изигравайки общо 37 мача с два гола и три асистенции. В повечето от двубоите той беше на терена през всичките 90 минути, като беше сред лидерите в Серия "А" по редица показатели на своята позиция.

Снимки: Imago

