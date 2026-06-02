Колумбия се разправи с Коста Рика в приятелски мач

Националният отбор на Колумбия по футбол записа убедителна победа с 3:1 срещу Коста Рика в международна приятелска среща. Двубоят се изигра пред 36 000 зрители на стадион "Естадио Немесио Камачо Ел Кампин" в колумбийската столица Богота. За домакините този мач бе ключова част от директната им подготовка за Световното първенство по футбол през 2026 г. Отборът на Коста Рика използва проверката за обиграване и тестване на млади състезатели, тъй като не успя да се класира за финалите на предстоящия Мондиал.

Домакините наложиха силно темпо от самото начало и стигнаха до ранен аванс. В 17-ата минута защитникът Давинсон Санчес откри резултата в полза на Колумбия след асистенция на Луис Диас.

Натискът на „Лос Кафетерос“ продължи и само шест минути по-късно, в 23-тата минута, самата звезда на Байерн Луис Диас удвои преднината, възползвайки се от подаване на Хорхе Караскал.

Гостите от Коста Рика все пак успяха да отвърнат на удара преди почивката, когато в 33-тата минута Андрей Сото намали изоставането на своя тим на 2:1 след комбинация с Хосимар Алкосер.

През второто полувреме темпото се накъса от смени, но Колумбия задържа контрола върху събитията на терена. Интригата бе окончателно ликвидирана в 81-вата минута, когато влезлият като резерва нападател Луис Суарес се разписа за крайното 3:1 след подаване на Хамес Родригес.

Тази победа дава отличен импулс за Колумбия, като за селекцията на Нестор Лоренсо предстои само още една последна официална проверка срещу тима на Йордания, преди отборът да отпътува окончателно за финалите на Световното първенство в Северна Америка.

От друга страна, за състава на Коста Рика този двубой бе важен опит срещу класен съперник, а следващото голямо предизвикателство в програмата им е престижен приятелски мач срещу отбора на Англия, насрочен за 10 юни 2026 г.

