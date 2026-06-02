Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Колумбия
  3. Колумбия се разправи с Коста Рика в приятелски мач

Колумбия се разправи с Коста Рика в приятелски мач

  • 2 юни 2026 | 04:33
  • 202
  • 0
Колумбия се разправи с Коста Рика в приятелски мач

Националният отбор на Колумбия по футбол записа убедителна победа с 3:1 срещу Коста Рика в международна приятелска среща. Двубоят се изигра пред 36 000 зрители на стадион "Естадио Немесио Камачо Ел Кампин" в колумбийската столица Богота. За домакините този мач бе ключова част от директната им подготовка за Световното първенство по футбол през 2026 г. Отборът на Коста Рика използва проверката за обиграване и тестване на млади състезатели, тъй като не успя да се класира за финалите на предстоящия Мондиал.

Домакините наложиха силно темпо от самото начало и стигнаха до ранен аванс. В 17-ата минута защитникът Давинсон Санчес откри резултата в полза на Колумбия след асистенция на Луис Диас.

Натискът на „Лос Кафетерос“ продължи и само шест минути по-късно, в 23-тата минута, самата звезда на Байерн Луис Диас удвои преднината, възползвайки се от подаване на Хорхе Караскал.

Гостите от Коста Рика все пак успяха да отвърнат на удара преди почивката, когато в 33-тата минута Андрей Сото намали изоставането на своя тим на 2:1 след комбинация с Хосимар Алкосер.

През второто полувреме темпото се накъса от смени, но Колумбия задържа контрола върху събитията на терена. Интригата бе окончателно ликвидирана в 81-вата минута, когато влезлият като резерва нападател Луис Суарес се разписа за крайното 3:1 след подаване на Хамес Родригес.

Тази победа дава отличен импулс за Колумбия, като за селекцията на Нестор Лоренсо предстои само още една последна официална проверка срещу тима на Йордания, преди отборът да отпътува окончателно за финалите на Световното първенство в Северна Америка.

От друга страна, за състава на Коста Рика този двубой бе важен опит срещу класен съперник, а следващото голямо предизвикателство в програмата им е престижен приятелски мач срещу отбора на Англия, насрочен за 10 юни 2026 г.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Футбол свят

Играчите на ПСЖ показаха трофеите от ШЛ на кортовете на "Ролан Гарос"

Играчите на ПСЖ показаха трофеите от ШЛ на кортовете на "Ролан Гарос"

  • 1 юни 2026 | 23:19
  • 667
  • 0
Турция разпердушини Северна Македония в контрола

Турция разпердушини Северна Македония в контрола

  • 1 юни 2026 | 22:51
  • 2736
  • 1
Норвегия отупа съседите от Швеция

Норвегия отупа съседите от Швеция

  • 1 юни 2026 | 22:20
  • 2756
  • 0
Тедеско прекрати договора си с Фенербахче преди да започне първия си опит в Италия

Тедеско прекрати договора си с Фенербахче преди да започне първия си опит в Италия

  • 1 юни 2026 | 21:30
  • 3492
  • 0
Словакия прекърши Малта с гол дълбоко в добавеното време

Словакия прекърши Малта с гол дълбоко в добавеното време

  • 1 юни 2026 | 21:24
  • 1314
  • 0
Алегри иска да вземе свой любимец и в Наполи

Алегри иска да вземе свой любимец и в Наполи

  • 1 юни 2026 | 21:18
  • 3537
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Хубави атаки, крив мерник - България падна на "Колежа"

Хубави атаки, крив мерник - България падна на "Колежа"

  • 1 юни 2026 | 20:50
  • 51297
  • 417
Димитров: Трябваше да вкараме поне един гол

Димитров: Трябваше да вкараме поне един гол

  • 1 юни 2026 | 21:09
  • 9199
  • 84
Локо Пловдив продължава да мечтае! Пети мач ще реши кой ще е шампион на България

Локо Пловдив продължава да мечтае! Пети мач ще реши кой ще е шампион на България

  • 1 юни 2026 | 21:12
  • 15976
  • 19
Sportal.bg и БФС наградиха най-големите футболни таланти

Sportal.bg и БФС наградиха най-големите футболни таланти

  • 1 юни 2026 | 14:05
  • 20816
  • 18
България отново ще бъде волейбол през септември!

България отново ще бъде волейбол през септември!

  • 1 юни 2026 | 15:47
  • 21643
  • 6
Собственикът на Левски отклони поканата на "Левски на Левскарите" за среща

Собственикът на Левски отклони поканата на "Левски на Левскарите" за среща

  • 1 юни 2026 | 13:34
  • 22896
  • 177