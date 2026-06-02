Суперкомпютър изчисли новия световен шампион

  • 2 юни 2026 | 02:34
В навечерието на големия световен турнир, суперкомпютърът Opta разкри своите прогнози, след като извърши 10 000 пълни симулации 10 дни преди началото на състезанието. Според този статистически анализ, националният отбор на Испания, шампион от Евро 2024, е смятан за основен фаворит за спечелване на трофея.

Отборът, воден от Луис де ла Фуенте, оглавява класацията на претендентите за титлата, налагайки се в 16,1% от сценариите, пресъздадени от изкуствения интелект. „Ла Фурия Роха“ има силен съперник в лицето на Франция, която заема втора позиция в тази йерархия. Отборът на Мбапе е оценен с втори шанс, с 13% вероятност за успех.

Англия и настоящият шампион Аржентина също са близо, като всяка от тях успява да спечели трофея в над 10% от симулациите. Този квартет от фаворити значително се отличава от останалите участници, демонстрирайки, че както историята, така и настоящият потенциал на съставите ги поставят в позиция на ясно предимство в статистическите прогнози.

Изненадващи са петата позиция, заета от Португалия, но най-вече шестото и седмото място, държани от Бразилия и Германия – две нации с огромен опит на Световни първенства. Нидерландия се класира едва на осмо място.

Много по-надолу в класацията, данните предлагат много песимистични прогнози за страните домакини, като математическият модел смята за „много малко вероятно“ Съединените щати, Мексико или Канада да успеят да запазят трофея у дома.

