  Sportal.bg
  2. Милан
  3. Гулит: Милан е голямо разочарование, надявам се Модрич да остане, не знам какво си мисли Леао

  • 28 май 2026 | 19:17
Легендата на Милан Рууд Гулит коментира пред "Гадзета дело спорт" провала на "росонерите“ в борбата за Шампионската лига и трудностите пред италианския футбол. С „Дявола" нидерландецът печели всички възможни трофеи и е носител на „Златната топка“ за 1987 г. В момента Гулит има роля на посланик на кампанията срещу омразата в интернет.

"Това, че Милан не се класира за Шампионската лига беше огромно разочарование, защото изобщо не го очаквах. В последния кръг на Милан му беше достатъчна домакинска победа срещу Каляри, а вместо това загуби. За мен това беше голямо огорчение.

През голяма част от сезона Милан се справяше добре и Алегри постигна добри резултати. В края имаше спад, но въпреки това имаше възможност да влезе в топ четири. Голям грях е, че не успя. Заради историята си Милан трябва винаги да играе в Шампионската лига", казва Гулит.

Нидерландецът обърна внимание и на португалския футболист на Милан Рафаел Леао, който се представи крайно неубедително през сезона: "Познавам го, добър е, но не знам какво си мисли. Когато играеш на определено ниво, за да си на върха и да покажеш качествата си, трябва да си добре физически и психически.Освен това имаш нужда от съотборници, които да ти помагат.

С Милан Леао не се представи добре, а сега ще има Световното първенство, за да покаже потенциала си. Така че ще трябва да видим какво ще направи с Португалия, където обаче Леао не е титуляр. Той има голям потенциал, но зависи от него“.

"Модрич? Дори на 40 години той си остава шампион. Съжалявам за контузията, която получи след онзи удар с глава (б.ред. - от Мануел Локатели в дербито с Ювентус). Модрич щеше да играе и в Милан от моето време, защото има много класа и характер. Надявам се да остане.

Що се отнася до Златан Ибрахимович, който е на мушката на доста от феновете на Милан, Гулит отговаря: „Говорих с него и разговорът ни беше интересен. Не мога да го съдя като ръководител, защото не го познавам добре в тази роля. Неделя беше труден ден за феновете. Пожелавам всичко най-добро на Милан и на всички негови привърженици.“

Нидерландската легенда говори и за поредния пропуснат голям форум на Италия, както и за очакванията си от предстоящото световно първенство. „Боли ме, че Италия не се класира за Мондиала. Италия е печелила Световното първенство четири пъти и има добри играчи, но това е трето поредно отсъствие... Мисля, че трябва да преоткриете своето ДНК: италианският футбол често се е основавал на силни характери и внимателна защита.

На Евро 2021 спечелихте благодарение на Бонучи и Киелини, но историята ви е пълна с велики защитници – от Малдини и Неста до Канаваро, и със супер вратари като Буфон. Когато сте допускали малко голове, сте имали шанс да победите. Напоследък Италия допусна твърде много голове и в Босна загуби класирането си след дузпи.

Фаворитите ми? Действащият шампион Аржентина винаги е там, сред фаворитите. Поставям я редом с Испания и Франция, но внимавайте също за Португалия и Нидерландия. Любопитно ми е да видя Бразилия, която вече не е същата отпреди няколко години, защото вече не разполага с всички топ играчи от миналото. Имаха известни проблеми, но се надявам Карло (Анчелоти) да се справи добре".

"Отборът на Нидерландия може да се представи добре. Нидерландия разполага с приличен състав, който е способен да стигне до края. Това се видя на последното Европейско първенство, където достигнаха полуфинал, както и в Лигата на нациите през 2023 г., където завършиха четвърти. И в двата случая бяха близо до това да играят финал за трофея", казва още Гулит за сънародниците си.

Снимки: Imago

Антъни Гордън пристигна в Барселона

