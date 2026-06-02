Арсенал поглежда към Рашфорд

Арсенал следи отблизо ситуацията около Маркъс Рашфорд, като активно обмисля летен трансфер, за да подсили атакуващите си опции след триумфалната си, шампионска кампания. 28-годишният нападател наскоро завърши продуктивен едногодишен наем в Барселона, но каталунските гиганти се бавят с окончателното му придобиване и "артилеристите" може да се възползват от това.

Въпреки сравнително достъпната опция за закупуване от 26 милиона паунда в договора за наем, Барселона се опитва да предоговори и да плати по-малко от тази сума или да отложи плащането, като осигури нова сделка за наем. Манчестър Юнайтед отхвърли тези опции, придържайки се към първоначалната си оценка и споразумение. От решаващо значение е, че има краен срок за задействане на опцията; след като този прозорец изтече, „червените дяволи“ ще бъдат свободни да определят каквато цена пожелаят.

Според "Mirror", интересът на Арсенал към нападателя е обусловен от цената, особено защото ръководството на Манчестър Юнайтед може да реши драстично да увеличи трансферната сума, за да избегне подсилването на пряк съперник. Колебанието на Барселона да задейства клаузата от 26 милиона паунда показва, че задържането на услугите на Рашфорд за постоянно вече не е техен основен приоритет.

Тази позиция стана неоспорима след неотдавнашното придобиване на английския нападател Антъни Гордън от каталунския клуб за съобщавани 80 милиона евро.

