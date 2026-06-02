Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Ливърпул
  3. В Ливърпул взеха решение за Флориан Виртц

В Ливърпул взеха решение за Флориан Виртц

  • 2 юни 2026 | 04:03
  • 469
  • 0
В Ливърпул взеха решение за Флориан Виртц

Привлечен в Ливърпул срещу огромна трансферна сума, Флориан Виртц редуваше силни и слаби моменти през първата си година на „Анфийлд“. Това породи някои въпроси относно бъдещето на германеца в клуба. На този етап обаче на "Анфийлд" нямат никакво намерение да се отказва от атакуващия полузащитник, въпреки слуховете за евентуален трансфер в Челси при Чаби Алонсо, пише "TEAMtalk".

Не е тайна, че летният трансферен прозорец ще бъде голяма витрина за някои от най-добрите футболисти на Стария континент. Без съмнение, водещите европейски клубове ще следят внимателно пазара, за да отправят убедителни оферти за своите цели. В конкретния случай фокусът пада върху Ливърпул, който вече обяви раздялата с Ибрахима Конате като свободен агент. Основната тема обаче е свързана с бъдещето на 23-годишния Флориан Виртц, за когото беше платена изключително висока цена.

Вярно е, че германецът не успя да блесне напълно в дебютния си сезон на „Анфийлд“, но и цялостното представяне на отбора не беше лесно. Поради тази причина ръководството на „червените“ запазва пълното си доверие във футболиста и очаква той да възвърне най-добрата си форма. Именно затова негова продажба през предстоящия сезон не стои на дневен ред.

Според информациите, Ливърпул не обмисля да даде зелена светлина за продажбата на атакуващия халф през лятото. Въпреки интереса от страна на Челси, където би се събрал отново с Чаби Алонсо, Виртц е обявен за „недосегаем“. Германският талант се надява да достигне нови висоти с екипа на мърсисайдци.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Играчите на ПСЖ показаха трофеите от ШЛ на кортовете на "Ролан Гарос"

Играчите на ПСЖ показаха трофеите от ШЛ на кортовете на "Ролан Гарос"

  • 1 юни 2026 | 23:19
  • 667
  • 0
Турция разпердушини Северна Македония в контрола

Турция разпердушини Северна Македония в контрола

  • 1 юни 2026 | 22:51
  • 2736
  • 1
Норвегия отупа съседите от Швеция

Норвегия отупа съседите от Швеция

  • 1 юни 2026 | 22:20
  • 2756
  • 0
Тедеско прекрати договора си с Фенербахче преди да започне първия си опит в Италия

Тедеско прекрати договора си с Фенербахче преди да започне първия си опит в Италия

  • 1 юни 2026 | 21:30
  • 3492
  • 0
Словакия прекърши Малта с гол дълбоко в добавеното време

Словакия прекърши Малта с гол дълбоко в добавеното време

  • 1 юни 2026 | 21:24
  • 1314
  • 0
Алегри иска да вземе свой любимец и в Наполи

Алегри иска да вземе свой любимец и в Наполи

  • 1 юни 2026 | 21:18
  • 3537
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Хубави атаки, крив мерник - България падна на "Колежа"

Хубави атаки, крив мерник - България падна на "Колежа"

  • 1 юни 2026 | 20:50
  • 51295
  • 417
Димитров: Трябваше да вкараме поне един гол

Димитров: Трябваше да вкараме поне един гол

  • 1 юни 2026 | 21:09
  • 9197
  • 84
Локо Пловдив продължава да мечтае! Пети мач ще реши кой ще е шампион на България

Локо Пловдив продължава да мечтае! Пети мач ще реши кой ще е шампион на България

  • 1 юни 2026 | 21:12
  • 15975
  • 19
Sportal.bg и БФС наградиха най-големите футболни таланти

Sportal.bg и БФС наградиха най-големите футболни таланти

  • 1 юни 2026 | 14:05
  • 20816
  • 18
България отново ще бъде волейбол през септември!

България отново ще бъде волейбол през септември!

  • 1 юни 2026 | 15:47
  • 21643
  • 6
Собственикът на Левски отклони поканата на "Левски на Левскарите" за среща

Собственикът на Левски отклони поканата на "Левски на Левскарите" за среща

  • 1 юни 2026 | 13:34
  • 22896
  • 177