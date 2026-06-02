В Ливърпул взеха решение за Флориан Виртц

Привлечен в Ливърпул срещу огромна трансферна сума, Флориан Виртц редуваше силни и слаби моменти през първата си година на „Анфийлд“. Това породи някои въпроси относно бъдещето на германеца в клуба. На този етап обаче на "Анфийлд" нямат никакво намерение да се отказва от атакуващия полузащитник, въпреки слуховете за евентуален трансфер в Челси при Чаби Алонсо, пише "TEAMtalk".

Не е тайна, че летният трансферен прозорец ще бъде голяма витрина за някои от най-добрите футболисти на Стария континент. Без съмнение, водещите европейски клубове ще следят внимателно пазара, за да отправят убедителни оферти за своите цели. В конкретния случай фокусът пада върху Ливърпул, който вече обяви раздялата с Ибрахима Конате като свободен агент. Основната тема обаче е свързана с бъдещето на 23-годишния Флориан Виртц, за когото беше платена изключително висока цена.

Вярно е, че германецът не успя да блесне напълно в дебютния си сезон на „Анфийлд“, но и цялостното представяне на отбора не беше лесно. Поради тази причина ръководството на „червените“ запазва пълното си доверие във футболиста и очаква той да възвърне най-добрата си форма. Именно затова негова продажба през предстоящия сезон не стои на дневен ред.

Според информациите, Ливърпул не обмисля да даде зелена светлина за продажбата на атакуващия халф през лятото. Въпреки интереса от страна на Челси, където би се събрал отново с Чаби Алонсо, Виртц е обявен за „недосегаем“. Германският талант се надява да достигне нови висоти с екипа на мърсисайдци.

Снимки: Gettyimages