Рангник представил визията си за Милан, германецът е поискал цялата власт при "росонерите"

Селекционерът на Австрия Ралф Рангник иска пълна власт, за да реформира изцяло спортно-техническата част в Милан, включително да избере новия треньор. Той обаче би обмислил преминаване на „Сан Сиро“ едва след Световното първенство, информира "Гадзета дело Спорт". Германският специалист е една от основните цели на Милан за позицията ръководител на техническата област, след като „росонерите“ уволниха треньора Масимилиано Алегри и всички свои водещи директори – Игли Таре, Джорджо Фурлани и Джефри Монкада.

„Росонерите“ ще започнат на чисто, след като не успяха да се класират за Шампионската лига, а Рангник отново е разглеждан от клуба, след като беше близо до това да стане треньор на тима през 2019 г.

Според Gazzetta, селекционерът на националния отбор на Австрия се е срещнал със собственика на Милан Джери Кардинале и ръководители от "РедБърд", включително съветника Златан Ибрахимович, във Виена във вторник. На срещата той е очертал своята визия за ролята и времевия хоризонт за евентуалното си назначение. На първо място, Рангник би започнал работа в Милан едва след Световното първенство, където неговият отбор на Австрия ще се изправи срещу Йордания, Аржентина и Алжир в група J.

Съобщава се, че 67-годишният специалист е поискал да пренесе изцяло своята визия в „Миланело“, като сам избере следващия треньор и най-близките си сътрудници, особено в скаутския отдел. Кардинале и Ибрахимович правят своите оценки и ще вземат решение за Рангник в следващите дни, тъй като не искат да оказват допълнителен натиск върху селекционера на Австрия преди Мондиала.

Рангник отговори на въпрос за Милан по време на благотворително събитие в сряда: „Вероятно всички са забелязали, че през уикенда в Милан се случи нещо необичайно“, заяви 67-годишният специалист, цитиран от "Гадзета". Договорът му с австрийската федерация изтича след Световното първенство, като Рангник настоя, че „единствената федерация или клуб, с които разговарям относно договорни ситуации, остава Австрийската федерация“.

