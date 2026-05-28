Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Милан
  3. Рангник представил визията си за Милан, германецът е поискал цялата власт при "росонерите"

Рангник представил визията си за Милан, германецът е поискал цялата власт при "росонерите"

  • 28 май 2026 | 12:18
  • 1498
  • 0
Рангник представил визията си за Милан, германецът е поискал цялата власт при "росонерите"

Селекционерът на Австрия Ралф Рангник иска пълна власт, за да реформира изцяло спортно-техническата част в Милан, включително да избере новия треньор. Той обаче би обмислил преминаване на „Сан Сиро“ едва след Световното първенство, информира "Гадзета дело Спорт". Германският специалист е една от основните цели на Милан за позицията ръководител на техническата област, след като „росонерите“ уволниха треньора Масимилиано Алегри и всички свои водещи директори – Игли Таре, Джорджо Фурлани и Джефри Монкада.

„Росонерите“ ще започнат на чисто, след като не успяха да се класират за Шампионската лига, а Рангник отново е разглеждан от клуба, след като беше близо до това да стане треньор на тима през 2019 г.

Стар познайник на Милан този път може наистина да започне работа в клуба
Стар познайник на Милан този път може наистина да започне работа в клуба

Според Gazzetta, селекционерът на националния отбор на Австрия се е срещнал със собственика на Милан Джери Кардинале и ръководители от "РедБърд", включително съветника Златан Ибрахимович, във Виена във вторник. На срещата той е очертал своята визия за ролята и времевия хоризонт за евентуалното си назначение. На първо място, Рангник би започнал работа в Милан едва след Световното първенство, където неговият отбор на Австрия ще се изправи срещу Йордания, Аржентина и Алжир в група J.

Модрич няма да преподпише с Милан и спира с футбола след Мондиал 2026
Модрич няма да преподпише с Милан и спира с футбола след Мондиал 2026

Съобщава се, че 67-годишният специалист е поискал да пренесе изцяло своята визия в „Миланело“, като сам избере следващия треньор и най-близките си сътрудници, особено в скаутския отдел. Кардинале и Ибрахимович правят своите оценки и ще вземат решение за Рангник в следващите дни, тъй като не искат да оказват допълнителен натиск върху селекционера на Австрия преди Мондиала.

Ето защо Милан се насочи към Ираола и какъв договор му предлага
Ето защо Милан се насочи към Ираола и какъв договор му предлага

Рангник отговори на въпрос за Милан по време на благотворително събитие в сряда: „Вероятно всички са забелязали, че през уикенда в Милан се случи нещо необичайно“, заяви 67-годишният специалист, цитиран от "Гадзета". Договорът му с австрийската федерация изтича след Световното първенство, като Рангник настоя, че „единствената федерация или клуб, с които разговарям относно договорни ситуации, остава Австрийската федерация“.

Милан обяви тотална чистка, Алегри и всички директори бяха уволнени
Милан обяви тотална чистка, Алегри и всички директори бяха уволнени
Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

От Челси са поставили впечатляваща цена на Енцо Фернандес, халфът се надява на ход от Реал Мадрид

От Челси са поставили впечатляваща цена на Енцо Фернандес, халфът се надява на ход от Реал Мадрид

  • 28 май 2026 | 10:48
  • 5096
  • 7
Монако спечели битката с Байер (Леверкузен) за Филипе Луис

Монако спечели битката с Байер (Леверкузен) за Филипе Луис

  • 28 май 2026 | 10:36
  • 1624
  • 0
ФА с обвинения към Челси

ФА с обвинения към Челси

  • 28 май 2026 | 09:54
  • 2203
  • 0
Барса договори първото си ново попълнение, английският национал минава прегледи още днес

Барса договори първото си ново попълнение, английският национал минава прегледи още днес

  • 28 май 2026 | 09:32
  • 13972
  • 27
Разочарование в Ювентус! Робъртсън е избрал Тотнъм

Разочарование в Ювентус! Робъртсън е избрал Тотнъм

  • 28 май 2026 | 08:12
  • 5290
  • 6
Треньорът на Райо: Чувстваме тъга, че пропуснахме такъв шанс

Треньорът на Райо: Чувстваме тъга, че пропуснахме такъв шанс

  • 28 май 2026 | 06:55
  • 3212
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Кристъл Палас е властелинът в Лигата на конференциите

Кристъл Палас е властелинът в Лигата на конференциите

  • 27 май 2026 | 23:59
  • 46641
  • 124
Голямо име идва на "Лазур"! Неманя Видич ще играе в "Мача на Надеждата"

Голямо име идва на "Лазур"! Неманя Видич ще играе в "Мача на Надеждата"

  • 28 май 2026 | 10:10
  • 6071
  • 3
Барса договори първото си ново попълнение, английският национал минава прегледи още днес

Барса договори първото си ново попълнение, английският национал минава прегледи още днес

  • 28 май 2026 | 09:32
  • 13972
  • 27
Септември (Сф) и Янтра определят последния участник в efbet Лига за следващия сезон

Септември (Сф) и Янтра определят последния участник в efbet Лига за следващия сезон

  • 28 май 2026 | 07:21
  • 11039
  • 15
Сбогува ли се Майкон с Левски? Бранителят със силни думи: Горд съм, че бях част от това

Сбогува ли се Майкон с Левски? Бранителят със силни думи: Горд съм, че бях част от това

  • 28 май 2026 | 10:52
  • 7653
  • 27
Ето какво да очакваме от ден 5 на "Ролан Гарос"

Ето какво да очакваме от ден 5 на "Ролан Гарос"

  • 28 май 2026 | 09:06
  • 5860
  • 0