  3. Ираола иска Ливърпул или Байер, няма прогрес в разговорите с Милан

Ираола иска Ливърпул или Байер, няма прогрес в разговорите с Милан

В разговорите между Милан и Андони Ираола няма реален прогрес и в момента изглежда малко вероятно бившият мениджър на Борнемут да поеме “росонерите”. Според “Скай Спортс Нюз” испанецът няма да приеме и предложението на Кристъл Палас, защото не вижда логика да напусне отбор, завършил на шесто място в Премиър лийг, за да поеме такъв, който финишира 15-и.

Източникът твърди, че Ираола има най-голям интерес да поеме Ливърпул, ако се открие такава възможност. За момента все още няма индикации, че мърсисайдци готвят смяна на Арне Слот, но на “Анфийлд” тепърва трябва да се съберат, за да направят окончателния разбор и оценка на изминалия сезон. Публиката на мърсисайдци обаче не показва, че стои зад нидерландеца, а и има информации, че той е загубил доверието и на някои от играчите от първия отбор. Това може и да промени ситуацията, въпреки че за момента нагласата е Слот да остане.

Другият клуб, към който Ираола проявява интерес, е Байер (Леверкузен), като за момента това изглежда най-осъществимия вариант. “Аспирините” бяха свързвани и с Филипе Луис, за когото днес излезе информация, че вече се е разбрал с Монако.

Що се отнася до Милан, водещите медии в Италия също твърдят, че Ираола отпада от сметките и другите опции на “росонерите” са Маурисио Почетино, Оливер Гласнер и Шави Ернандес.

