Предстои нова среща между Рангник и Милан

Ръководството на Милан ще разговаря отново с Ралф Рангник през настоящата седмица, за да обсъдят потенциално назначение на селекционера на Австрия в мениджърския екип на „росонерите“, информира вестник Gazzetta dello Sport. 67-годишният специалист е водещият кандидат да поеме ръководството на спортния сектор на миланския гранд след раздялата на клуба със старши треньора Масимилиано Алегри, спортния директор Игли Таре, техническия директор Жофре Монкада и изпълнителния директор Джорджо Фурлани.

Рангник представил визията си за Милан, германецът е поискал цялата власт при "росонерите"

В момента германецът е селекционер на националния отбор на Австрия и се готви да поведе отбора към Световното първенство, но предстои да разговаря отново с шефовете на Милан преди началото на турнира в Северна Америка. Рангник ще се срещне с Джери Кардинале, Златан Ибрахимович и Масимо Калвели през седмицата, след приятелския мач между Австрия и Тунис, който ще се играе тази вечер. Той трябва да обсъди бъдещето си и с Австрийската футболна централа, а Gazzetta твърди, че той ще обяви окончателното си решение в рамките на следващата седмица или максимум до 10 дни. Ако Рангник се договори с Милан, множество издания сочат, че неговият първи избор за вакантния треньорски пост ще бъде Оливер Гласнер, който напусна Кристъл Палас след триумфа в Лигата на конференциите.

Снимки: Gettyimages