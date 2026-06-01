Кандидат за президент на Фенербахче отхвърли трансфер на Леао

  • 1 юни 2026 | 17:17
Рафаел Леао обяви, че иска да напусне Милан и вече се оглежда за нов отбор, а на този фон кандидатът за президент на Фенербахче Хакан Сафи отбеляза, че дори Паоло Малдини не би могъл да доведе португалския футболист в турския гранд.

Леао заяви, че иска да си тръгне от Милан

Леао говори пред португалска телевизия и призна, че сега е подходящият момент да се насочи от „Сан Сиро“ към ново предизвикателство. Съобщаваше се, че турските Фенербахче и Галатасарай проявяват интерес, както потвърди и Сафи. „Срещнах се с Леао преди няколко дни, но след 10-минутен разговор осъзнах, че той няма да бъде нашият нападател. Как разбрах това? Защото го проучихме“, коментира Сафи, който планира да издигне легендата на Милан Малдини за технически директор, ако спечели изборите във Фенербахче.

Вместо трансфер в турския шампионат, Рафаел Леао изглежда е насочил поглед към Премиър лийг и се надява на оферта от английския Манчестър Юнайтед. От друга страна, според Николо Скира “фенерите” вече са се договорили с Ведат Муричи, който е голмайсторът на изпадналия от Ла Лига Майорка. Другите им опции за подсилване в нападение са напускащият Барселона Роберт Левандовски и Серу Гираси от Борусия (Дортмунд).

