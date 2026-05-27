Флорентино Перес пак атакува Барселона и съперника си в изборите, обеща още Шампионски лиги и най-добрите играчи

Действащият президент на Реал Мадрид Флорентино Перес официално представи своята кандидатура за нов мандат начело на клуба и програмата си. В своята реч той засегна ключови теми като бъдещето на клуба, финансовата стабилност и новите технологични проекти. Перес не пропусна да атакува големия съперник Барселона заради скандала „Негрейра“, като освен това нападна и конкурента си в кампанията за президент Енрике Рикелме. Не се потвърдиха очакванията, че в обръщението може да бъде потвърдено завръщането на Жозе Моуриньо начело на Реал Мадрид.

Речта на Перес бе дадена от мадридски хотел, като преди нея бе показано специално видео. В него бяха припомнени спечелените 66 трофея (б.ред. - включително и от баскетболния клуб) по време на управлението му през годините, включително 7 от Шампионската лига, и звездните трансфери - от Луиш Фиго до Килиан Мбапе. „Най-добрият цикъл в историята на световния футбол все още не е приключил. Привличането на най-добрите в света няма да бъде мечта, а ще продължи да бъде факт“, се каза в посланието му.

Легендарният бразилски нападател Роналдо Феномена, който присъстваше на събитието и бе дори на първия ред, също изрази своята подкрепа към Перес с кратко изявление: „Президент, ти си най-добрият и винаги ще бъдеш най-добрият. Всички членове ще бъдат много благодарни за всичко, което си направил. Hala Madrid!“. Впрочем на събитието присъстваше и друга бразилска легенда и бивш играч на Реал - Роберто Карлош.

Самият Перес бе посрещнат с аплодисменти и скандирания, като започна с думите: “Благодаря ви за топлотата, която получавам от вас. Единството на всички нас е нашата сила – единството на Реал Мадрид. Дойдох тук преди 26 години, за да превърна Реал Мадрид в най-добрия отбор на XXI век. Винаги съм действал като президент с пълна отговорност, затова днес ще обясня защо свиквам тези предсрочни избори, въпреки че бих могъл да остана още 3 години, ако пожелая. Преди няколко месеца забелязах организирана кампания, която има за цел да дестабилизира Реал Мадрид, като се насочва лично срещу мен.

Аз съм от Реал Мадрид, други искат Реал Мадрид да бъде техен, вие имате думата. Ще работим повече от всякога, за да може клубът да остане собственост на своите сосиос. Посвещавам всичките си сили, за да не може никой да ни отнеме това, което е наше. Бъдещето не се импровизира. Работихме, за да може Реал Мадрид да бъде подготвен за този момент.

Това е демократичен и прозрачен клуб. Не е вярно това, което някои твърдят, че аз преча на провеждането на избори. Това го казват хора, които винаги са искали да поемат контрола над клуба и продължават да се опитват и днес”.

Флорентино не пропусна да атакува съперника си на изборите за президент на Реал: “Обявих предсрочни избори и сега, когато се появи още един кандидат, вече знаем много добре кой стои зад тази организирана кампания срещу клуба и срещу мен. Това са същите хора от най-мрачния период в историята на клуба – ерата на Рамон Калдерон (б.ред. - бивш президент на Реал Мадрид в периода 2006-2009 г.) Същите хора от неговия борд, същите хора, които отнеха суверенитета на членовете, хората, които извършиха най-големия срам в историята на клуба. Тези хора не са тук, за да спасят Реал Мадрид, а за да се възползват от Реал Мадрид.

Перес продължи с атаките към съперника си Енрике Рикелме: “Преди няколко дни се хванах за главата, когато видях една новина в Bloomberg. Другият кандидат е поискал кредит за бизнеса си с лихва от 54% – как човек като него може да управлява клуб като Реал Мадрид? Сега вече знаем защо нито една испанска банка не му е предоставила банкови гаранции”.

Флорентино Перес продължи да изтъква постиженията си като президент: “Ние създадохме най-успешния клуб в света както във финансово, така и в спортно отношение, а нашият опит се изучава в Харвардския университет. Спечелихме 6 Шампионски лиги за 10 години, и ако бъдем избрани, ще продължим да печелим по същия начин. Работим усърдно, за да съставим отбор, който да сбъдне вашите мечти. Ако стана президент, тук ще играят най-добрите играчи в света. Знаем в какво трябва да се подобрим и работим по въпроса.

В Реал Мадрид работим по една технологична революция чрез стратегическо партньорство с Apple. Всеки мадридист по света ще може да преживее мачовете така, сякаш седи на стадион „Бернабеу“.

Флорентино Перес не пропусна да жегне и големия съперник Барселона и да припомни и за случая “Негреира”: “Това е най-голямото петно в историята на футбола. Как е възможно един клуб да плаща милиони евро на вицепрезидента на съдиите в продължение на 20 години и все още да не е понесъл никакво наказание? Съдиите, които са работили с него в продължение на години, все още са активни в Ла Лига. Ще дадем на УЕФА информацията, която сме събирали през годините. Няма да се откажа, докато не бъде възстановена справедливостта.

Събитието завърши с аплодисменти към Флорентино Перес и скандирания на името му, а след това прозвуча и химнът на Реал Мадрид.