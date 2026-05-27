Напук на феновете: Мбапе получи сезонна награда от Реал Мадрид

Нападателят Килиан Мбапе беше провъзгласен за Играч на сезона в Реал Мадрид, след като стана водещ реализатор на отбора за втора поредна кампания.

Френският национал заби изумителните 42 гола в 44 мача във всички турнири, добавяйки 7 асистенции. Така той стана голмайстор номер 1 както в Шампионската лига (15 попадения), така и в Ла Лига (25 попадения). Въпреки това 27-годишният играч продължава да има само един отборен трофей с “лос бланкос” - Суперкупата на Европа през 2024 година.

Наградата на Мбапе идва на фона на недоволството на огромен брой фенове на Реал Мадрид. Подписка в интернет с призив за напускане на голмайстора събра подкрепата на десетки милиони привърженици, а в едно от последните домакинства на тима звездата получи освирквания от публиката на “Бернабеу”.

