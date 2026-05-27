Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. ЦСКА
  3. Официално: Христо Янев остава начело на ЦСКА

Официално: Христо Янев остава начело на ЦСКА

  • 27 май 2026 | 13:16
  • 11725
  • 85

ЦСКА подписа нов 2-годишен договор със старши треньора Христо Янев. Ръководството на клуба гласува доверие на наставника и неговия щаб да надгради работата си от току-що завършилата кампания. Под негово ръководство "червените" завършиха на четвърто място в efbet Лига и спечелиха Купата на България.

„Вабанк“: Трябва ли Янев да води ЦСКА и през следващия сезон
„Вабанк“: Трябва ли Янев да води ЦСКА и през следващия сезон

Ето какво написаха "армейците":

"Христо Янев застана отново начело на тима в края на септември 2025 г. Той бързо успя да стабилизира ЦСКА, а впоследствие да го изкачи в битката за челните позиции в първенството – постигайки оптимално класиране с оглед на обстоятелствата. Под ръководството на Янев ЦСКА успя да навакса огромен пасив в точково отношение въпреки постоянното напрежение, огромен заряд във всеки двубой и някои сериозни съдийски грешки в ущърб на отбора.

ЦСКА поиска доживотни наказания и изваждане на аудиозаписа от "Хювефарма Арена"
ЦСКА поиска доживотни наказания и изваждане на аудиозаписа от "Хювефарма Арена"

Макар че се налагаше да изгражда облика на тима в движение и да изглажда колебания в игрово отношение, Христо Янев показа устойчивост и характер, извеждайки тима до триумф за Купата на България в битка с много сериозни съперници. Така отборът спечели квота за участие в Лига Европа.

В същото време всички сме наясно, че има какво да се желае в спортно-технически план. Имаме какво да подобряваме в играта си, за да може ЦСКА да побеждава и да носи наслада на феновете. Вярваме, че този треньорски щаб е способен да го постигне.

ЦСКА с информация за старта в Европа, написа: Най-успешният клуб се завръща
ЦСКА с информация за старта в Европа, написа: Най-успешният клуб се завръща

ЦСКА благодари на Христо Янев и екипа му за професионализма, отдадеността и положените усилия. Клубът желае успех на старши треньора в преследването на задача №1 – спечелването на шампионската титла през новия футболен шампионат и достойно представяне в европейските клубни турнири!".

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Левски привлича и защитник от Португалия

Левски привлича и защитник от Португалия

  • 27 май 2026 | 06:36
  • 17442
  • 22
Ботев организира мирен протест пред Община Пловдив

Ботев организира мирен протест пред Община Пловдив

  • 26 май 2026 | 21:07
  • 4190
  • 17
ЦСКА 1948 с голяма промяна, феновете на Левски и ЦСКА ще са най-доволни

ЦСКА 1948 с голяма промяна, феновете на Левски и ЦСКА ще са най-доволни

  • 26 май 2026 | 20:07
  • 48616
  • 88
Ботев обявява новия треньор в сряда

Ботев обявява новия треньор в сряда

  • 26 май 2026 | 19:18
  • 12224
  • 27
„Вабанк“: Трябва ли Янев да води ЦСКА и през следващия сезон

„Вабанк“: Трябва ли Янев да води ЦСКА и през следващия сезон

  • 26 май 2026 | 19:13
  • 13726
  • 122
От "Лаута": Поискахме БФС да измести баража за събота, отказаха ни категорично

От "Лаута": Поискахме БФС да измести баража за събота, отказаха ни категорично

  • 26 май 2026 | 18:30
  • 4914
  • 10
Виж всички

Водещи Новини

Левски представи нова емблема

Левски представи нова емблема

  • 27 май 2026 | 12:17
  • 16173
  • 73
ЦСКА 1948 заяви стадион за евротурнирите

ЦСКА 1948 заяви стадион за евротурнирите

  • 27 май 2026 | 12:36
  • 15575
  • 12
Генчев поема Ботев (Пд), вече е в квартал "Каменица"

Генчев поема Ботев (Пд), вече е в квартал "Каменица"

  • 27 май 2026 | 10:52
  • 14555
  • 33
Венци Стефанов с разкритие за Балов и Йомов, обясни за Левски

Венци Стефанов с разкритие за Балов и Йомов, обясни за Левски

  • 27 май 2026 | 09:50
  • 28144
  • 40
Изповедта на един "син“ шампион: Светослав Гоцев за успехите с Левски и емоциите с националната фланелка

Изповедта на един "син“ шампион: Светослав Гоцев за успехите с Левски и емоциите с националната фланелка

  • 27 май 2026 | 10:00
  • 8425
  • 0