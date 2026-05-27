Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Футбол свят
  3. Лацио официално обяви раздялата със Сари

Лацио официално обяви раздялата със Сари

  • 27 май 2026 | 18:25
  • 585
  • 0

Лацио официално обяви, че се разделя с треньора си Маурицио Сари по взаимно съгласие.

Решено: Маурицио Сари застава начело на Аталанта
Решено: Маурицио Сари застава начело на Аталанта

В комюнике "бианкочелестите" обявяват, че прекратяват взаимоотношенията си с наставника по взаимно съгласие, както и с неговия щаб. В социалните мрежи клубът публикува видео с паметни моменти на специалиста край тъчлинията.

Това беше вторият престой на Сари на „Олимпико“ след периода от 2021 г. до март 2024 г., когато той напусна поради семейни причини. 67-годишният специалист се завърна в клуба през юни 2025 г., но сега отново си тръгва, след като цял сезон открито недоволстваше от политиката на боса Клаудио Лотито.

Под ръководството на Сари Лацио финишира на 9-о място в Серия А и достигна до финала за Купата на Италия, загубен от Интер с 0:2. В крайна сметка отборът няма да играе в евротурнирите.

Знае се, че новият треньор на Лацио ще бъде доскорошният селекционер на Италия Дженаро Гатузо, който ще подпише за 2 години.

Самият Сари пък също няма да стои дълго без работа и ще се обвърже с Аталанта за следващите три сезона.

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

Интер и Ливърпул преговарят за халф в Монте Карло

Интер и Ливърпул преговарят за халф в Монте Карло

  • 27 май 2026 | 15:00
  • 4198
  • 3
Фондацията на UEFA отличи партньори, които помагат на деца чрез футбола

Фондацията на UEFA отличи партньори, които помагат на деца чрез футбола

  • 27 май 2026 | 14:50
  • 851
  • 0
Манчестър Юнайтед съвсем близо до първото си ново попълнение

Манчестър Юнайтед съвсем близо до първото си ново попълнение

  • 27 май 2026 | 14:39
  • 5310
  • 6
Северна Ирландия удължи договора на своя селекционер

Северна Ирландия удължи договора на своя селекционер

  • 27 май 2026 | 14:35
  • 515
  • 0
В Тотнъм разследват причините за многото контузии, честата смяна на мениджъри също е проблем

В Тотнъм разследват причините за многото контузии, честата смяна на мениджъри също е проблем

  • 27 май 2026 | 14:09
  • 1233
  • 0
Ясно е кога Байерн гостува на Борусия (Дортмунд) за Суперкупата на Германия

Ясно е кога Байерн гостува на Борусия (Дортмунд) за Суперкупата на Германия

  • 27 май 2026 | 14:08
  • 1060
  • 8
Виж всички

Водещи Новини

Страхотна новина! Любо Пенев е здрав и поема Локо (Сф)

Страхотна новина! Любо Пенев е здрав и поема Локо (Сф)

  • 27 май 2026 | 15:19
  • 29611
  • 82
Официално: Христо Янев остава начело на ЦСКА

Официално: Христо Янев остава начело на ЦСКА

  • 27 май 2026 | 13:16
  • 29686
  • 231
Генчев: Вече съм много по-опитен от първия ми престой в Ботев

Генчев: Вече съм много по-опитен от първия ми престой в Ботев

  • 27 май 2026 | 16:32
  • 10603
  • 29
Левски представи нова емблема

Левски представи нова емблема

  • 27 май 2026 | 12:17
  • 30693
  • 132
ЦСКА 1948 заяви стадион за евротурнирите

ЦСКА 1948 заяви стадион за евротурнирите

  • 27 май 2026 | 12:36
  • 34146
  • 25
Венци Стефанов с разкритие за Балов и Йомов, обясни за Левски

Венци Стефанов с разкритие за Балов и Йомов, обясни за Левски

  • 27 май 2026 | 09:50
  • 43611
  • 55