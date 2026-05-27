Лацио официално обяви раздялата със Сари

Лацио официално обяви, че се разделя с треньора си Маурицио Сари по взаимно съгласие.

В комюнике "бианкочелестите" обявяват, че прекратяват взаимоотношенията си с наставника по взаимно съгласие, както и с неговия щаб. В социалните мрежи клубът публикува видео с паметни моменти на специалиста край тъчлинията.

Това беше вторият престой на Сари на „Олимпико“ след периода от 2021 г. до март 2024 г., когато той напусна поради семейни причини. 67-годишният специалист се завърна в клуба през юни 2025 г., но сега отново си тръгва, след като цял сезон открито недоволстваше от политиката на боса Клаудио Лотито.

Под ръководството на Сари Лацио финишира на 9-о място в Серия А и достигна до финала за Купата на Италия, загубен от Интер с 0:2. В крайна сметка отборът няма да играе в евротурнирите.

Lazio have said goodbye to coach Maurizio Sarri with a video of his touchline moments, as he is set to take a new role with Atalanta.#Lazio #Atalanta #SerieA #Calcio pic.twitter.com/ad1tU26xFM — Football Italia (@footballitalia) May 27, 2026

Знае се, че новият треньор на Лацио ще бъде доскорошният селекционер на Италия Дженаро Гатузо, който ще подпише за 2 години.

Самият Сари пък също няма да стои дълго без работа и ще се обвърже с Аталанта за следващите три сезона.

Снимки: Imago