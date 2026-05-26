Нико Пас е направил своя избор, но всичко зависи от Реал Мадрид

Младата звезда на Комо Нико Пас иска да остане в Комо за трети пореден сезон, но крайното решение за това ще бъде на бившия му клуб Реал Мадрид, съобщава Джанлука Ди Марцио.
Аржентинският национал беше с основна заслуга за историческото класиране на Комо за Шампионската лига, като дори беше избран за най-добър халф в Серия "А" за сезона. 21-годишният играч се отчете с 12 гола и 7 асистенции в 35 срещи в италианския елит през кампанията. От друга страна, според сделката между италианците и Реал Мадрид на стойност 6 млн. евро отпреди две години “лос бланкос” имат две възможности да си го върнат обратно на преференциална цена: за 9 млн. евро до 1 юни или за 10 млн. през 2027 година.
Снимки: Imago