Нико Пас е направил своя избор, но всичко зависи от Реал Мадрид

  • 26 май 2026 | 17:55
Младата звезда на Комо Нико Пас иска да остане в Комо за трети пореден сезон, но крайното решение за това ще бъде на бившия му клуб Реал Мадрид, съобщава Джанлука Ди Марцио.

Аржентинският национал беше с основна заслуга за историческото класиране на Комо за Шампионската лига, като дори беше избран за най-добър халф в Серия "А" за сезона. 21-годишният играч се отчете с 12 гола и 7 асистенции в 35 срещи в италианския елит през кампанията. От друга страна, според сделката между италианците и Реал Мадрид на стойност 6 млн. евро отпреди две години “лос бланкос” имат две възможности да си го върнат обратно на преференциална цена: за 9 млн. евро до 1 юни или за 10 млн. през 2027 година.

Снимки: Imago

Едва спасилият се Осасуна уволни треньора си

Палиня: Имам всичко в Тотнъм, наистина бих искал да остана

Опитен корейски национал увери, че ще е готов за началото на Мондиал 2026

Тотнъм отново ще се опита да вземе Савиньо

Добри новини за ПСЖ преди финала с Арсенал: Дембеле и Хакими се завръщат към тренировките

Ливърпул и ПСЖ вече преговарят с Диоманде, мърсисайдци имат още два варианта

Левски се нуждае и от късмет! Ето съперниците за първи и втори кръг в ШЛ (подробна разбивка)

Кунг Фу - Легендата продължава! Вижте трите зверски ритника на Лудогорец - ЦСКА, които няма да бъдат забравени (видео)

От баскетболния ад до европейския трон

ЦСКА поиска доживотни наказания и изваждане на аудиозаписа от "Хювефарма Арена"

БФС спря правата на съдиите от Разград - може да са аут целия следващ сезон

Левски финишира с рекордна преднина пред ЦСКА от близо четвърт век насам

