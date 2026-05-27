Конкурентът на Перес повдигна завесата, договорил е испански национал и треньор за Реал Мадрид

Кандидатът за президентския пост в Реал Мадрид Енрике Рикелме повдигна завесата около спортния си проект, но все още не желае да обявява конкретни имена, тъй като „кампанията е дълга“. В момента той е съсредоточен върху финализирането на проекта за членовете на клуба, който ще представи официално. Въпреки това Рикелме вече даде някои интересни насоки.

„В националния отбор на Испания няма нито един играч на Реал Мадрид. За мен това е... в 16-те световни първенства, които са се провели, винаги е имало играчи на Реал Мадрид. Като мадридист това ме ядосва и проблемът има решение“, заяви Рикелме пред „El Partidazo de Cope“. След това той обяви и новината: „Ако аз стана президент на Реал Мадрид, на Световното първенство ще има испански национал, който ще бъде играч на Реал Мадрид“.

Кандидатът за президент на Реал: Нека членовете да не се страхуват

Преди дни Рикелме беше съобщил, че вече е договорил две големи звезди. Сега стана ясна националността на едната от тях, както и фактът, че тя е част от списъка с 26 футболисти, повикани от Луис де ла Фуенте за Мондиала това лято.

Треньор, който не е свободен

След това изявление Рикелме коментира и темата за треньора. Без да споменава имена или да дава конкретни подсказки, той разкри важен детайл. „Той не е свободен“, каза кандидат-президентът. Това означава, че треньорът, с когото се е договорил в случай на изборна победа, в момента води друг отбор и не е без работа. Този факт изключва много от спряганите досега специалисти.

„Договорихме се с треньора още преди да обявя кандидатурата си“, увери той. Това е в унисон с предишните му думи, че първо е искал да се увери, че може да предложи смислен проект, преди да се включи в изборите. След като е осигурил подкрепата на спортен директор и треньор, Рикелме е предприел следващата стъпка.

Перес представя утре програмата си, очаква се да потвърди за Моуриньо и да отвори пътя към голяма промяна в Реал

Най-голямото притеснение на изборите

Рикелме отговори и на други въпроси. Сред тях се открои разкритието му за най-големия му страх в изборния процес: „Без никакво съмнение, гласуването по пощата“. Той коментира и слуховете, които се опитват да свържат кандидатурата му с обкръжението на Педро Санчес: „Струва ми се, че в тази кампания вече всичко е позволено. Това, разбира се, е напълно невярно“.

Моуриньо е посочил трансферните си желания в Реал Мадрид

Следвай ни:

Снимки: Imago