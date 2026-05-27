Винисиус за проваления сезон, съблекалнята, бъдещето си, Мбапе, критиките, Ямал, Ендрик, Бразилия, Мондиала, Неймар, Фламенго и ШЛ

Бразилската звезда на Реал Мадрид Винисиус Жуниор даде над 45-минутно интервю пред Caze TV в своята родина, като говори по различни теми, свързани със себе си, клуба си и националния си отбор.

За сезона на Реал Мадрид

Това беше доста труден сезон. Започнахме добре и натрупахме преднина спрямо Барселона, но започнахме да падаме и да правим равенства в мачовете, което не биваше да се случва. Губехме увереност, а Барса трупаше такава. За първи път не печеля нищо в два поредни сезона, така че се провалихме. Въпреки това имаме необходимия състав за триумф през следващата кампания. Реал Мадрид винаги се завръща. Първата ми година също беше много трудна, като точно тогава си тръгна Кристиано Роналдо.

За настоящата съблекалня на отбора

В момента сме без фигури като Начо Фернандес, Лука Модрич и Тони Кроос, а Даниел Карвахал дълго време беше контузен. Те даваха голям опит на отбора. Сега аз и Федерико Валверде имаме голям опит на терена, но не и в съблекалнята. Нямаме достатъчно опит, за да носим това бреме, така че трябва да продължаваме да се учим. Този сезон научихме много относно съблекалнята. През следващата кампания ще бъдем по-добра съблекалня: по-сплотени и по-добър отбор. Преживяваме смяна на цикъла, като е необходимо да променим своите роли, за да бъдем от помощ. Понякога е хубаво да видиш какво си имал и да разбереш, че не е лесно да се спечели всичко, което ние сме спечелили. Свикнах както с триумфите, така и с лошите неща. Има голямо напрежение, но то е част от най-добрия отбор в света. Хората се надяват да се проваляме, а ние го направихме две поредни години. Така че не бива да го повтаряме повече.

🗣️ Vini Jr: “I never imagined myself away from Real Madrid. I make the most of every moment I’m here, because it’s the club of my dreams. I always dreamed of playing here and being able to play for so long. Now I’m one of the team’s captains, even being so young. It’s something… pic.twitter.com/Jn20Q9Y1ct — Madrid Xtra (@MadridXtra) May 27, 2026

За бъдещето си в клуба

Никога не съм си представял да бъда далеч от Реал Мадрид. Възползвам се от всяка минута тук, защото това е клубът на моите мечти. Сега съм един от капитаните, а това е нещо много важно. Искам да остана тук цял живот, но не бързам с новия договор. Нястоящият ми такъв е до 2027 година. Така че дотогава има много време, в което да говоря с Реал Мадрид, както и клубът - с мен. Реал е спокоен, аз - също. Президентът вярва в мен и аз - на него. Това е всичко. Просто трябва да чакаме, да изживяваме всеки ден и да се наслаждаваме на най-големия клуб в света.

🚨 Vini Jr: “I’m in no rush to renew my contract. I have a contract until 2027. So, until 2027, we have a lot to discuss with Madrid, and Madrid has a lot to discuss with us. Madrid is calm, I’m calm. The president trusts me, and I trust him.” @CazeTVOficial pic.twitter.com/KpCN0jD93m — Madrid Xtra (@MadridXtra) May 27, 2026

За взаимоотношенията си с Килиан Мбапе

Винаги съм имал добра връзка с Мбапе, включително и извън терена. Постоянно му изпращах много съобщения, за да го убедя да дойде в Мадрид. Все още не успяваме да играем толкова добре, колкото ни се иска, нито сме спечелили трофеи, но можем да преобърнем тази ситуация. Той е добър човек и винаги ме защитава в своите интервюта или на терена, както беше срещу Бенфика. Аз също бих го защитил. Той е легендарен футболист, който ще бележи една ера в Мадрид.

🗣️ Casimiro: “Mbappé has a certain image in Brazil because of what happened with him and Neymar?”



🗣️ Vini Jr.: “Kylian is a good person. Brazil has that image of him, but whenever we can, we're together off the field doing things as friends. He's also really close with… pic.twitter.com/4MHmxo4Qqv — Madrid Zone (@theMadridZone) May 27, 2026

За критиките по свой адрес

Когато пристигнах в Мадрид, всички казваха, че нямало да играя. След това, че нямало да вкарвам голове, а накрая - че нямало да печеля. В крайна сметка, винаги съм опровергавал всички критики. Казваха, че съм бил скъп заради цената ми от 45 милиона, но накрая се оказал евтин предвид всичко, което постигнах. Президентът и феновете обаче ме обожават.

🗣️ Vini Jr.: “Endrick was getting on my nerves (laughs). He was messaging me every day saying he was nervous, I told him to stay calm, it's gonna be fine. He made it. World Cup at 19 isn't for everyone. He even came here afterwards and said we had to celebrate.” @CazeTVOficial pic.twitter.com/Dmzfx0svbL — Madrid Zone (@theMadridZone) May 27, 2026

За Ламин Ямал и Ендрик

Ламин е един от тези футболисти, за които хората си плащат, за да гледат. Той е голям футболист и е доста трудно да се играе срещу него. Убеден съм, че той също се възхищава на играчите на Мадрид. Ендрик пък ме подлудяваше, защото всеки ден ми пишеше колко се притеснява дали ще играе на Световното първенство. Аз пък му отговарях да се успокои и че всичко ще бъде наред. Ето, че той успя. Не всеки може да играе на Мондиал на 19 години. По-късно той дори дойде тук и ми каза, че трябва да празнуваме.

🚨🗣️ Vini Jr: “I know we’ve been letting people down, but the moment has arrived for everyone to pull together, where we can change our story and bring the party back to our country.” 🇧🇷 pic.twitter.com/FkMEWgTOgC — Madrid Xtra (@MadridXtra) May 27, 2026

За националния отбор на Бразилия и Мондиал 2026

В моя клуб играем на всеки три дни и можем да показваме нивото си. В националния отбор обаче е по-трудно и не сме на необходимото равнище. Знам, че разочароваме хората, но дойде моментът, в който всички трябва да сме обединени, защото можем да променим нашата история и да върнем празненствата в страната ни. Надявам се осемте мача на Мондиала да бъдат най-добрите в живота ми. Да представям Бразилия на най-големия футболен турнир е моя детска мечта. Така че искам да направя всичко възможно, за да помогна на страната ми да спечели още една световна купа. Испания, Франция, Аржентина, Португалия и Германия са големите фаворити.

🗣️ Vini Jr.: “After every call-up, Neymar would tell me: 'damn, Ancelotti didn't take me again, I'm really sad.' But I always told him that the old man trusted him and that when it came down to the 'let's see' moment, he would take Ney.” @CazeTVOficial pic.twitter.com/gbXOr0yDBW — Madrid Zone (@theMadridZone) May 27, 2026

За взаимоотношенията си с Неймар

Неймар е нашият идол. Винаги съм имал огромна привързаност към него, а той също винаги ме е защитавал. След всяка повиквателна Неймар ми казваше: “По дяволите, Анчелоти пак не ме извика, наистина съм тъжен”. Аз обаче постоянно му повтарях, че старецът вярва в него и че когато дойде подходящият момент, той ще извика Ней. Той много ни подкрепяше, когато ние, по-младите, пристигнахме. Винаги ни е давал голям кураж. Ще бъде чест отново да играя с него. И, ако е рекъл Бог, нека това е един прекрасен последен танц. Не знам кой номер ще нося, но десетката ще отиде при Неймар, това е ясно. В последните мачове я носех аз, защото Карло Анчелоти така ме помоли. Той просто не искаше да възлага толкова голяма отговорност на някой друг. Така че аз я приех без какъвто и да било страх.

𝐓𝐇𝐄 𝐍𝐎. 🔟 𝐁𝐄𝐋𝐎𝐍𝐆𝐒 𝐓𝐎 𝐍𝐄𝐘𝐌𝐀𝐑 👑🇧🇷



In an interview with CazeTV, Vinícius Jr. made one thing very clear: if Neymar returns for Brazil, the iconic No. 🔟 shirt is waiting for him 💛



“𝗜 𝗱𝗼𝗻’𝘁 𝗸𝗻𝗼𝘄 𝘄𝗵𝗶𝗰𝗵 𝗻𝘂𝗺𝗯𝗲𝗿 𝗜’𝗹𝗹 𝘄𝗲𝗮𝗿. 𝗕𝘂𝘁 𝘁𝗵𝗲… pic.twitter.com/HmLqlt9z78 — 433 (@433) May 26, 2026

За свое бъдеще завръщане във Фламенго

Няма да го направя през следващите четири години, тъй като съм само на 25. Но някой ден ще се завърна. Не искам да го направя твърде стар, така че може би след около 9-10 години. Работя, за да удължа моята кариера и за да пристигна в Бразилия в добра кондиция с намерението на спечеля Копа Либертадорес.

🚨🤍 | Vinícius Júnior says he will support Arsenal F.C. in the UEFA Champions League Final



🗣️ “I will be supporting Arsenal, I am not going to lie.” 👀🔴⚪️



The Real Madrid CF superstar admitted he believes Arsenal deserve success after the level they have shown throughout the… pic.twitter.com/NtnpIbmZnq — Arsenal News (@ArsenalNews_Hub) May 27, 2026

За фаворита си на финала в Шампионската лига

Няма да лъжа, ще подкрепям Арсенал. Мисля, че заслужават трофея, тъй като са толкова добри през този сезон.

Снимки: Gettyimages