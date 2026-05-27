Нагелсман обяви новина за Нойер и обясни защо много от имената на националите изтекоха предварително в медиите

Селекционерът на Германия Юлиан Нагелсман говори пред медиите на старта на подготовката на Бундестима за Мондиал 2026.
Германия стартира подготовката си за Мондиал 2026
Специалистът започна пресконференцията с новина за Мануел Нойер, който отново се завърна в националния отбор: “Ману няма да играе срещу Финландия в неделя. Това беше нашето решение и той се съгласи с него. Ще ви информираме как се развиват нещата за него преди приятелския мач със САЩ. Оли Бауман ще играе в неделя и ще се представи добре”.
Нагелсман коментира и информациите за извиканите и неповиканите футболисти, чиито имена изтекоха предварително в германската преса: “В деня на обявяването на състава бих могъл просто да седна, да разгъна лист хартия и да кажа: „Ето, това са играчите.“ Това, разбира се, би попречило на предварителното разгласяване в медиите. Но това не ме интересува. Предпочитам да поддържам връзка с играчите и да им обяснявам защо нещата стоят така.
Правилният подход е да информираш играчите лично – независимо дали новината е добра или лоша. Обикновено новината излиза в медиите едва след като играчите са информирани. Не мога да контролирам какво пишат медиите, но вярвам, че винаги трябва да говориш първо с всеки играч. Изтичането на информация не ме притеснява.“
След това Нагелсман говори за талантите на Байерн (Мюнхен) Джамал Мусиала и Ленарт Карл: “През последните седмици Мусиала направи важни стъпки напред. Интуитивно прави много от нещата както трябва – важното е да играе свободно и да не се замисля прекалено много. Дори и Джамал да играе на 70% от възможностите си, той все пак е по-добър от много други. Ще се радвам, ако е на 100% за първия мач. Все още има време; не го поставяме под натиск. Имаме блестящ партньор за него в лицето на Фло Виртц. Не е нужно да организира всичко сам. Ако двамата работят добре заедно, естествено ще бъдем по-добър отбор.
Карл? Много зависи от това как ще се представи и ще се покаже през следващите няколко седмици. Стартът му беше изключително добър. Той направи много бързо впечатление. Може да играе добре и като крило, и като атакуващ халф. Не мога да кажа, че е значително по-добър на едната позиция в сравнение с другата. Независимо дали ще е титуляр или не, ще обсъдим това с него, а той ще трябва да покаже на терена колко е готов”.
Директорът на националните отбори Руди Фьолер пък говори за шансовете на отбора за световната титла: “Не сме сред абсолютните фаворити; това са още три-четири отбора. Но съм убеден, че ще бъде трудно да ни победят. Разбира се, искаме да спечелим групата си. А после ще видим какво ще стане. Естествено, искаме да стигнем колкото се може по-далеч. Но нямаме конкретна цел.“
Снимки: Imago