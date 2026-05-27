Лукас Петков и Патрик-Габриел Галчев застават пред медиите, националите с открита тренировка преди двубоя с Черна Гора
  • 27 май 2026 | 17:54
От Барса се разбрали с английски национал, сега преговарят с клуба му

От Барселона са постигнали пълна договорка относно личните условия на Антъни Гордън, съобщава трансферният експерт Фабрицио Романо. Спекулации в различни медии твърдят, че английският национал вероятно ще подпише договор за пет години, но не е ясно за каква заплата се е разбрал. В последните дни се появи информация, че спортният директор на каталунците Деко е пътувал до Лондон, за да форсира разговорите относно крилото с представители на футболиста. В момента текат и официални преговори на ниво клубове, но сделка с Нюкасъл няма да е лесно постижима. Настоящият контракт на Антъни Гордън със “свраките” е до лятото на 2030 година, а от “Сейнт Джеймсис Парк” ще искат за своя флангови футболист поне 80 милиона паунда. От “Камп Ноу” искат да завършат сделката преди началото на Световното първенство в САЩ, Мексико и Канада, което стартира на 11 юни.

През последната кампания Антъни Гордън записа 17 гола и 5 асистенции в 46 двубоя с екипа на Нюкасъл и често бе използван на върха на атаката на тима. Не е ясно какво би означавал сделка с Нюкасъл за крилото за друг английски национал - Маркъс Рашфорд. Преотстъпеният от Манчестър Юнайтед футболист има контракт само до края на настоящата кампания, а от Барса отказват да активират откупната клауза от 30 милиона евро, настоявайки за намаляване на цената на играча.

Барселона направи важна стъпка в надпреварата с Байерн и Ливърпул за звездата на Нюкасъл
Снимки: Gettyimages

