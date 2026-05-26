  Витиня: Не сме фаворити срещу Арсенал, ще бъде различно от миналата година

  26 май 2026 | 03:01
Остават само пет дни до дългоочаквания финал на Шампионската лига на УЕФА, а Витиня и Луис Енрике направиха кратък предварителен преглед на мача между ПСЖ и Арсенал (френският шампион срещу английския шампион), припомняйки си миналогодишния елиминационен кръг, в който отстраниха англичаните на полуфиналите (1:0 в Лондон и 2:1 в Париж).

Витиня отказа да прави сравнения, когато беше попитан дали отборът му се е подобрил от сезон 2024/25 до 2025/26. „Трудно е да се каже. Ние сме почти същите играчи, същият треньор, същата идея и стил на игра. Затова е трудно да се говори кой отбор е по-добър. Разбирате ли? Но бих казал, че и двата отбора са силни“, каза той пред TNT Sports, припомняйки дори, че са загубили мача от груповата фаза миналия сезон (0:2).

„Фаворити? Не мисля. Финалът на Шампионската лига е финал на Шампионската лига. Миналата година играхме срещу тях три пъти, веднъж и в груповата фаза. А след това ги отстранихме на полуфиналите. Така че не мисля. Миналата година, както казах, е минала година, това е различно. Това е само един мач, това е финалът на Шампионската лига. Ще бъдем готови. Трябва да сме готови и ще бъдем“, увери португалският национал.

Луис Енрике пък засегна възможността да нямат толкова притежание на топката, защото така предпочита да играе Арсенал, сравнявайки също с трите скорошни мача. „Мисля, че можем да направим много повече неща, отколкото миналата година, но ние го направихме, защото те ни принудиха да го направим. Ние предпочитаме да имаме топката, но трябва да се адаптираш, защото другата страна е по-добра през тези моменти от мача. Трябва да се адаптираш, да се защитаваш още по-добре“, обясни той, анализирайки и дефанзивния аспект през настоящия сезон.

„Мисля, че го направихме, очевидно се защитавахме много по-добре срещу Челси, отколкото на последния финал на Световното клубно първенство. Представихме се по-добре срещу Ливърпул и направихме същото срещу Байерн. Защитавахме се много по-добре във втория мач, отколкото в първия. Мисля, че можем да се подобрим, това не означава, че не искаме да задържаме топката и да се опитваме да играем със същата идея. Но да бъдем много по-мощни в защита, мисля, че беше ключово“, добави той.

Снимки: Gettyimages

