Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Пари Сен Жермен
  3. ПСЖ и Енрике са пред удължаване на договора

ПСЖ и Енрике са пред удължаване на договора

  • 9 май 2026 | 02:40
  • 141
  • 0
ПСЖ и Енрике са пред удължаване на договора

-Ръководството на френския футболен клуб Пари Сен Жермен и испанският старши треньор Луис Енрике са близо до подписване на нов договор, твърди журналистът Бен Джейкъбс в социалните мрежи.

Новото споразумение вероятно ще бъде за четири години. Отбелязва се, че договорът може да бъде подписан след края на сезона, тъй като испанецът в момента е фокусиран върху текущите си задачи, включително френското първенство и Шампионската лига.

55-годишният Енрике е мениджър на тима от 2023 г. насам. Настоящият му договор е до лятото на 2027 г. Под негово ръководство Пари Сен Жермен спечели 2 титли от Лига 1 (2024, 2025), 2 Купи на Франция (2024, 2025), 3 Суперкупи на Франция (2023, 2024, 2025), една Шампионска лига (2025) и една Суперкупа на Европа (2025).

Преди това Енрике е бил треньор на италианския Рома, испанските Селта и Барселона, като с каталунците също е вдигал двата международни трофея на УЕФА, както и е бил национален селекционер на Испания.

Следвай ни:
  • 141
  • 0

Още от Футбол свят

Минимална победа запази надеждата жива за Ланс и потопи Нант в Лига 2

Минимална победа запази надеждата жива за Ланс и потопи Нант в Лига 2

  • 9 май 2026 | 00:55
  • 860
  • 0
Торино обърна Сасуоло в мач без значение

Торино обърна Сасуоло в мач без значение

  • 9 май 2026 | 00:08
  • 644
  • 0
Айнтрахт преклони глава пред Дортмунд в здрав мач и остана извън зона "Европа"

Айнтрахт преклони глава пред Дортмунд в здрав мач и остана извън зона "Европа"

  • 8 май 2026 | 23:28
  • 1787
  • 2
Бензема и Ал-Хилал вдигнаха трофей след обрат

Бензема и Ал-Хилал вдигнаха трофей след обрат

  • 8 май 2026 | 23:04
  • 3250
  • 1
Реал Мадрид излезе с решение и наложи санкции на Валверде и Чуамени

Реал Мадрид излезе с решение и наложи санкции на Валверде и Чуамени

  • 8 май 2026 | 19:08
  • 16577
  • 12
Нуно Еспирито Санто: Нямам време да мисля за следващия сезон

Нуно Еспирито Санто: Нямам време да мисля за следващия сезон

  • 8 май 2026 | 18:45
  • 1880
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Пак без чудо в Бистрица! ЦСКА втори след 5 от 5 срещу ЦСКА 1948

Пак без чудо в Бистрица! ЦСКА втори след 5 от 5 срещу ЦСКА 1948

  • 8 май 2026 | 21:54
  • 69769
  • 541
Янев със съвет към БФС и скочи на критиците: Работата в клуба не е толкова лоша, колкото се опитват да я изкарат

Янев със съвет към БФС и скочи на критиците: Работата в клуба не е толкова лоша, колкото се опитват да я изкарат

  • 8 май 2026 | 22:17
  • 14575
  • 38
Локомотив (Пд) отново би Арда, ВАР с ключови намеси

Локомотив (Пд) отново би Арда, ВАР с ключови намеси

  • 8 май 2026 | 19:23
  • 30633
  • 47
Хулио Веласкес: Лудогорец, Байерн (Мюнхен) или отбор от селото на баща ми - желанието да победим е еднакво

Хулио Веласкес: Лудогорец, Байерн (Мюнхен) или отбор от селото на баща ми - желанието да победим е еднакво

  • 8 май 2026 | 15:16
  • 33693
  • 81
Петима от ЦСКА пропускат следващия мач срещу ЦСКА 1948, Джеймс Ето'о аут и за дербито с Левски

Петима от ЦСКА пропускат следващия мач срещу ЦСКА 1948, Джеймс Ето'о аут и за дербито с Левски

  • 8 май 2026 | 21:53
  • 7574
  • 6
Официално: Берое остана без лиценз

Официално: Берое остана без лиценз

  • 8 май 2026 | 13:49
  • 38561
  • 135