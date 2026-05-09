ПСЖ и Енрике са пред удължаване на договора

-Ръководството на френския футболен клуб Пари Сен Жермен и испанският старши треньор Луис Енрике са близо до подписване на нов договор, твърди журналистът Бен Джейкъбс в социалните мрежи.

Новото споразумение вероятно ще бъде за четири години. Отбелязва се, че договорът може да бъде подписан след края на сезона, тъй като испанецът в момента е фокусиран върху текущите си задачи, включително френското първенство и Шампионската лига.

55-годишният Енрике е мениджър на тима от 2023 г. насам. Настоящият му договор е до лятото на 2027 г. Под негово ръководство Пари Сен Жермен спечели 2 титли от Лига 1 (2024, 2025), 2 Купи на Франция (2024, 2025), 3 Суперкупи на Франция (2023, 2024, 2025), една Шампионска лига (2025) и една Суперкупа на Европа (2025).

Преди това Енрике е бил треньор на италианския Рома, испанските Селта и Барселона, като с каталунците също е вдигал двата международни трофея на УЕФА, както и е бил национален селекционер на Испания.