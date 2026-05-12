Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Арсенал
  3. Арсенал загуби Бен Уайт за големия финал с ПСЖ, участието му на Световното също е под въпрос

Арсенал загуби Бен Уайт за големия финал с ПСЖ, участието му на Световното също е под въпрос

  • 12 май 2026 | 16:57
  • 1217
  • 0
Арсенал загуби Бен Уайт за големия финал с ПСЖ, участието му на Световното също е под въпрос

Бен Уайт ще пропусне мачовете на Арсенал до края на сезона, в това число и финалът на Шампионската лига срещу Пари Сен Жермен. Бранителят бе заменен по време на двубоя с Уест Хам преди два дни. Неговата контузия е в дясното коляно, като според “Ди Атлетик” има съмнения за увреждане на медиалния колатерален лигамент. Ако това се потвърди, той може да отпадне и от сметките на Томас Тухел за Световното първенство.

Проблемът е сериозен за Микел Артета, тъй като Юриен Тимбер също все още не е възстановен. Уайт започна като титуляр във всеки от последните пет мача на Арсенал, в това число и в двата полуфинални сблъсъка от Шампионската лига срещу Атлетико Мадрид. При това положение изглежда най-вероятно Кристиан Москера да бъде преквалифициран в ролята на десен бек, ако Тимбер не успее да се възстанови навреме за финала.

По-рано през годината Тухел върна Уайт в национални отбор, като той игра за първи път за Англия от Мондиал 2022.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Раниери промени позицията си и е готов да помогне на Италия

Раниери промени позицията си и е готов да помогне на Италия

  • 12 май 2026 | 13:00
  • 1715
  • 0
Кристиано Роналдо се обърна към феновете на Ал-Насър преди решителния мач срещу Ал-Хилал

Кристиано Роналдо се обърна към феновете на Ал-Насър преди решителния мач срещу Ал-Хилал

  • 12 май 2026 | 12:48
  • 1562
  • 3
Официално: Мончи отново е директор в клуб от Ла Лига

Официално: Мончи отново е директор в клуб от Ла Лига

  • 12 май 2026 | 12:37
  • 1894
  • 0
Байерн обяви къде и кога ще са празненствата за титлата

Байерн обяви къде и кога ще са празненствата за титлата

  • 12 май 2026 | 12:00
  • 2638
  • 6
Челси обмисля оферта към Чаби Алонсо

Челси обмисля оферта към Чаби Алонсо

  • 12 май 2026 | 11:52
  • 1277
  • 1
Кроос: Загубата на Реал от Барселона беше предрешена още преди мача, никога не съм имал по-малко надежда

Кроос: Загубата на Реал от Барселона беше предрешена още преди мача, никога не съм имал по-малко надежда

  • 12 май 2026 | 11:27
  • 10096
  • 5
Виж всички

Водещи Новини

Черно море 0:0 Локомотив (Пловдив)

Черно море 0:0 Локомотив (Пловдив)

  • 12 май 2026 | 17:46
  • 2389
  • 9
"Червена" България полудя! Изкупи всички билети за 40 минути

"Червена" България полудя! Изкупи всички билети за 40 минути

  • 12 май 2026 | 12:25
  • 35116
  • 327
Глобиха ЦСКА 1948 заради неуважително отношение към ЦСКА, купонът на Левски излезе солен

Глобиха ЦСКА 1948 заради неуважително отношение към ЦСКА, купонът на Левски излезе солен

  • 12 май 2026 | 16:35
  • 8106
  • 0
Заложена ли е нова бомба за финала? ЦСКА и Локо (Пд) с коренно противоположна информация за един от секторите

Заложена ли е нова бомба за финала? ЦСКА и Локо (Пд) с коренно противоположна информация за един от секторите

  • 12 май 2026 | 12:01
  • 27303
  • 45
Решено: дадоха само два сектора на ЦСКА за финала, ето как ги разпределиха

Решено: дадоха само два сектора на ЦСКА за финала, ето как ги разпределиха

  • 12 май 2026 | 11:42
  • 22187
  • 81
Венци Стефанов: Не Лудогорец, а Светият синод да поиска Балов, няма да стане

Венци Стефанов: Не Лудогорец, а Светият синод да поиска Балов, няма да стане

  • 12 май 2026 | 12:29
  • 21942
  • 48