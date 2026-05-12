Арсенал загуби Бен Уайт за големия финал с ПСЖ, участието му на Световното също е под въпрос

Бен Уайт ще пропусне мачовете на Арсенал до края на сезона, в това число и финалът на Шампионската лига срещу Пари Сен Жермен. Бранителят бе заменен по време на двубоя с Уест Хам преди два дни. Неговата контузия е в дясното коляно, като според “Ди Атлетик” има съмнения за увреждане на медиалния колатерален лигамент. Ако това се потвърди, той може да отпадне и от сметките на Томас Тухел за Световното първенство.
Проблемът е сериозен за Микел Артета, тъй като Юриен Тимбер също все още не е възстановен. Уайт започна като титуляр във всеки от последните пет мача на Арсенал, в това число и в двата полуфинални сблъсъка от Шампионската лига срещу Атлетико Мадрид. При това положение изглежда най-вероятно Кристиан Москера да бъде преквалифициран в ролята на десен бек, ако Тимбер не успее да се възстанови навреме за финала.
По-рано през годината Тухел върна Уайт в национални отбор, като той игра за първи път за Англия от Мондиал 2022.