Арсенал загуби Бен Уайт за големия финал с ПСЖ, участието му на Световното също е под въпрос

Бен Уайт ще пропусне мачовете на Арсенал до края на сезона, в това число и финалът на Шампионската лига срещу Пари Сен Жермен. Бранителят бе заменен по време на двубоя с Уест Хам преди два дни. Неговата контузия е в дясното коляно, като според “Ди Атлетик” има съмнения за увреждане на медиалния колатерален лигамент. Ако това се потвърди, той може да отпадне и от сметките на Томас Тухел за Световното първенство.

Проблемът е сериозен за Микел Артета, тъй като Юриен Тимбер също все още не е възстановен. Уайт започна като титуляр във всеки от последните пет мача на Арсенал, в това число и в двата полуфинални сблъсъка от Шампионската лига срещу Атлетико Мадрид. При това положение изглежда най-вероятно Кристиан Москера да бъде преквалифициран в ролята на десен бек, ако Тимбер не успее да се възстанови навреме за финала.

По-рано през годината Тухел върна Уайт в национални отбор, като той игра за първи път за Англия от Мондиал 2022.

🚨⚠️ Ben White will be OUT of Champions League final and missing upcoming games for Arsenal until end of the season.



Knee injury will keep White out and more tests will confirm if he can be in World Cup squad or not.



Get well soon! 👊🏼🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 pic.twitter.com/1zWojnS2LF — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 12, 2026