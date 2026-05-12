ПСЖ отваря "Парк де Пренс" за финала с Арсенал

От Пари Сен Жермен съобщиха, че ще отворят стадиона си "Парк де Пренс" за всички фенове, които искат да гледат финала на Шампионската лига срещу Арсенал. Двубоят е на 30 май в унгарската столица Будапеща, но само няколко хиляди френски фенове ще имат възможността да подкрепят отбора на живо, а интересът е огромен, пише вестник "Льо Паризиен".

Dans la continuité de l’événement exceptionnel de la saison dernière, le Paris Saint-Germain organisera le samedi 30 mai prochain une retransmission de la finale de l’UEFA Champions League au Parc des Princes.



"В продължение на традицията и на изключителното събитие от миналата година Пари Сен Жермен организира на 30 май пряко предаване на стадион "Парк де Пренс" на финала на Шампионската лига. Миналата година това изключително събитие остана в историята с паметната си атмосфера, а единството между клуба и привържениците бе сплотено и с музикална и артистична програма от първо качество", написаха от клуба.

Ще бъдат пуснати в продажба билети за мача на стадиона в Париж, като повече подробности ще бъдат дадени от френския шампион в четвъртък. През миналата година стадион "Парк де Пренс" бе пълен с 48 000 зрители, които изгледаха на огромни видео стени успеха на ПСЖ над Интер с 5:0 и спечелването на първата Шампионска лига в историята на клуба.