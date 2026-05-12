Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Пари Сен Жермен
  3. ПСЖ отваря "Парк де Пренс" за финала с Арсенал

ПСЖ отваря "Парк де Пренс" за финала с Арсенал

  • 12 май 2026 | 13:34
  • 675
  • 0
ПСЖ отваря "Парк де Пренс" за финала с Арсенал

От Пари Сен Жермен съобщиха, че ще отворят стадиона си "Парк де Пренс" за всички фенове, които искат да гледат финала на Шампионската лига срещу Арсенал. Двубоят е на 30 май в унгарската столица Будапеща, но само няколко хиляди френски фенове ще имат възможността да подкрепят отбора на живо, а интересът е огромен, пише вестник "Льо Паризиен".

"В продължение на традицията и на изключителното събитие от миналата година Пари Сен Жермен организира на 30 май пряко предаване на стадион "Парк де Пренс" на финала на Шампионската лига. Миналата година това изключително събитие остана в историята с паметната си атмосфера, а единството между клуба и привържениците бе сплотено и с музикална и артистична програма от първо качество", написаха от клуба.

Ще бъдат пуснати в продажба билети за мача на стадиона в Париж, като повече подробности ще бъдат дадени от френския шампион в четвъртък. През миналата година стадион "Парк де Пренс" бе пълен с 48 000 зрители, които изгледаха на огромни видео стени успеха на ПСЖ над Интер с 5:0 и спечелването на първата Шампионска лига в историята на клуба.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Раниери промени позицията си и е готов да помогне на Италия

Раниери промени позицията си и е готов да помогне на Италия

  • 12 май 2026 | 13:00
  • 1089
  • 0
Кристиано Роналдо се обърна към феновете на Ал-Насър преди решителния мач срещу Ал-Хилал

Кристиано Роналдо се обърна към феновете на Ал-Насър преди решителния мач срещу Ал-Хилал

  • 12 май 2026 | 12:48
  • 1028
  • 2
Официално: Мончи отново е директор в клуб от Ла Лига

Официално: Мончи отново е директор в клуб от Ла Лига

  • 12 май 2026 | 12:37
  • 1291
  • 0
Байерн обяви къде и кога ще са празненствата за титлата

Байерн обяви къде и кога ще са празненствата за титлата

  • 12 май 2026 | 12:00
  • 1560
  • 1
Челси обмисля оферта към Чаби Алонсо

Челси обмисля оферта към Чаби Алонсо

  • 12 май 2026 | 11:52
  • 924
  • 0
Кроос: Загубата на Реал от Барселона беше предрешена още преди мача, никога не съм имал по-малко надежда

Кроос: Загубата на Реал от Барселона беше предрешена още преди мача, никога не съм имал по-малко надежда

  • 12 май 2026 | 11:27
  • 6624
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

"Червена" България полудя! Изкупи всички билети за 40 минути

"Червена" България полудя! Изкупи всички билети за 40 минути

  • 12 май 2026 | 12:25
  • 21553
  • 163
Заложена ли е нова бомба за финала? ЦСКА и Локо (Пд) с коренно противоположна информация за един от секторите

Заложена ли е нова бомба за финала? ЦСКА и Локо (Пд) с коренно противоположна информация за един от секторите

  • 12 май 2026 | 12:01
  • 17165
  • 32
Решено: дадоха само два сектора на ЦСКА за финала, ето как ги разпределиха

Решено: дадоха само два сектора на ЦСКА за финала, ето как ги разпределиха

  • 12 май 2026 | 11:42
  • 14725
  • 63
Венци Стефанов: Не Лудогорец, а Светият синод да поиска Балов, няма да стане

Венци Стефанов: Не Лудогорец, а Светият синод да поиска Балов, няма да стане

  • 12 май 2026 | 12:29
  • 11310
  • 22
ЦСКА: Над 22 000 билета бяха разграбени за минути! Армейската любов е безгранична

ЦСКА: Над 22 000 билета бяха разграбени за минути! Армейската любов е безгранична

  • 12 май 2026 | 13:20
  • 4272
  • 27
Българин е шампион на САЩ! Кристиан Титрийски изведе Хавай до титлата

Българин е шампион на САЩ! Кристиан Титрийски изведе Хавай до титлата

  • 12 май 2026 | 10:44
  • 11856
  • 4