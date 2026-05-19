В Арсенал са притеснени от състоянието на защитник преди финала в ШЛ

Шансовете на бранителя на Арсенал, Юриен Тимбер, да се възстанови за финала в Шампионската лига “не изглеждат розорови”, твърди “Мърър”. Нидерландският защитник е контузен от средата на март поради травма в слабините и вече на няколко пъти се смяташе, че е близо до завръщане, но то се отлагаше. През тази седмица крайният бранител е увеличил натоварванията в тренировките в опит да навлезе в ритъм за предстоящия изключително важен финален сблъсък с Пари Сен Жермен на 30 май в Будапеща.

Гари Невил: Не виждам как Арсенал ще изпусне този шанс

В лагера на “артилеристите” обаче не са доволни от ситуацията и изглеждат разколебани относно участието на футболиста в сблъсъка. Физическата форма на Тимбер в следващите няколко дни и развитието около нея би могла да има отражение и върху още едно важно решение, а именно дали той ще попадне в състава на Роналд Куман за предстоящото Световно първенство в САЩ, Мексико и Канада през лятото.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages