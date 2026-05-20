Добри новини за Луис Енрике: Хакими ще е готов за финала в ШЛ

Капитанът на националния отбор на Мароко Ашраф Хакими ще се завърне в тима на Пари Сен Жермен за финала на Шампионската лига срещу Арсенал, който е на 30 май, пише вестник "Екип".Десният защитник, който е смятан от мнозина анализатори за най-добрия на поста си в света, получи контузия в първия полуфинал срещу Байерн Мюнхен и вече близо три седмици е извън игра. Той получи травма на бедрото, като започна състезанието му с времето.

Луис Енрике е близо до нов договор с ПСЖ

Хакими обаче вече тренира наравно със съотборниците си десет дни преди най.важния мач на ПСЖ за сезона. Според изданието сега погледите са насочени към носителя на "Златната топка" Усман Дембеле, който получи мускулна контузия на десния прасец в мача срещу ФК Париж в неделя. Френският шампион се надява да може да разчита на най-добрия си нападател във финала, в който може да спечели за втори пореден път най-ценното отличие в европейския клубен футбол.

Снимки: Imago