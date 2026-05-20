Луис Енрике: Арсенал е най-добрият отбор в света без топка

Старши треньорът на Пари Сен Жермен Луис Енрике записа с похвали Арсенал десет дни преди финала в Шампионската лига, където двата отбора се изправят един срещу друг.
"Те заслужиха да спечелят Премиър лийг. Имаха невероятен сезон. Без съмнение те са най-добрият отбор в света без топка. Това е страхотна комбинация, ако успяваш да не допускаш голове и да вкарваш. Ще бъде труден финал с два отбора с различен стил", заяви Енрике.
Испанецът потвърди, че Усман Дембеле и Ашраф Хакими, които се възстановяват от контузии, ще бъдат на линия за финала.
