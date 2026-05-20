Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Пари Сен Жермен
  3. Луис Енрике: Арсенал е най-добрият отбор в света без топка

Луис Енрике: Арсенал е най-добрият отбор в света без топка

  • 20 май 2026 | 20:02
  • 701
  • 1
Луис Енрике: Арсенал е най-добрият отбор в света без топка

Старши треньорът на Пари Сен Жермен Луис Енрике записа с похвали Арсенал десет дни преди финала в Шампионската лига, където двата отбора се изправят един срещу друг.

"Те заслужиха да спечелят Премиър лийг. Имаха невероятен сезон. Без съмнение те са най-добрият отбор в света без топка. Това е страхотна комбинация, ако успяваш да не допускаш голове и да вкарваш. Ще бъде труден финал с два отбора с различен стил", заяви Енрике.

Испанецът потвърди, че Усман Дембеле и Ашраф Хакими, които се възстановяват от контузии, ще бъдат на линия за финала.

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

В Италия: Ман Юнайтед се разбра за халф на Аталанта

В Италия: Ман Юнайтед се разбра за халф на Аталанта

  • 20 май 2026 | 17:18
  • 4184
  • 2
Българският треньор от Байерн губи битката за Карлсруе

Българският треньор от Байерн губи битката за Карлсруе

  • 20 май 2026 | 17:14
  • 1077
  • 3
Аталанта не се отказва от битката с Наполи за подписа на Сари

Аталанта не се отказва от битката с Наполи за подписа на Сари

  • 20 май 2026 | 17:10
  • 759
  • 0
Пауло Фонсека: Оставам в Лион

Пауло Фонсека: Оставам в Лион

  • 20 май 2026 | 17:05
  • 509
  • 0
От Атлетико ще опитат да примамят Кукурея

От Атлетико ще опитат да примамят Кукурея

  • 20 май 2026 | 16:42
  • 1110
  • 0
Манчестър Сити показа, че вече мисли за следващия сезон

Манчестър Сити показа, че вече мисли за следващия сезон

  • 20 май 2026 | 16:40
  • 5813
  • 8
Виж всички

Водещи Новини

Локо (Пд) 1:1 ЦСКА, отмениха гол на "червените" в 95-ата минута

Локо (Пд) 1:1 ЦСКА, отмениха гол на "червените" в 95-ата минута

  • 20 май 2026 | 20:35
  • 126410
  • 430
Първи мач за световните вицешампиони за 2026: България 0:0 Украйна! Следете мача ТУК!

Първи мач за световните вицешампиони за 2026: България 0:0 Украйна! Следете мача ТУК!

  • 20 май 2026 | 16:06
  • 4017
  • 1
Всичко вече е ясно: два коварни отбора за Левски на старта в ШЛ

Всичко вече е ясно: два коварни отбора за Левски на старта в ШЛ

  • 20 май 2026 | 16:40
  • 50928
  • 115
Съставите на Фрайбург и Астън Вила за финала в Лига Европа

Съставите на Фрайбург и Астън Вила за финала в Лига Европа

  • 20 май 2026 | 20:51
  • 336
  • 0
Страхотна битка в Самоков, всичко се решава в последната четвърт!

Страхотна битка в Самоков, всичко се решава в последната четвърт!

  • 20 май 2026 | 20:40
  • 4506
  • 0
Официално: Георги Костадинов е новият спортен директор на Левски

Официално: Георги Костадинов е новият спортен директор на Левски

  • 20 май 2026 | 14:34
  • 36707
  • 85