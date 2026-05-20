Луис Енрике: Арсенал е най-добрият отбор в света без топка

Старши треньорът на Пари Сен Жермен Луис Енрике записа с похвали Арсенал десет дни преди финала в Шампионската лига, където двата отбора се изправят един срещу друг.

"Те заслужиха да спечелят Премиър лийг. Имаха невероятен сезон. Без съмнение те са най-добрият отбор в света без топка. Това е страхотна комбинация, ако успяваш да не допускаш голове и да вкарваш. Ще бъде труден финал с два отбора с различен стил", заяви Енрике.

🚨 LUIS ENRIQUE 🇪🇸 ENCENSE LES GUNNERS AVANT LA FINALE DE LA LIGUE DES CHAMPIONS ! 🔥



« Sans le ballon, ARSENAL EST LA MEILLEURE ÉQUIPE DU MONDE, sans aucun doute.



Et avec ballon, ils sont capables de marquer beaucoup de buts.



ÇA VA ÊTRE UNE TRÈS BELLE FINALE ! » ⚔️



Испанецът потвърди, че Усман Дембеле и Ашраф Хакими, които се възстановяват от контузии, ще бъдат на линия за финала.

Снимки: Imago