Хакими се яви пред съда

  • 22 май 2026 | 16:32
  • 417
  • 0
Мароканският национал на Пари Сен Жермен Ашраф Хакими ще се яви в петък пред съда, за да пледира невинен по обвинение в изнасилване на млада жена през февруари 2023, научи АФП. По време на изслушването пред Апелативния съд във Версай се надява да бъде оневинен. Ако молбата му е отхвърлена и обвиненията бъдат потвърдени, футболистът ще бъде изправен пред съда в От-де-Сен. 

Добри новини за Луис Енрике: Хакими ще е готов за финала в ШЛ
През февруари 2023 млада жена, която тогава е била на 24 години, се е представила в полицейски комисариат във Вал-де-Марн, за да свидетелства, че е била изнасилена, без да подаде жалба. Тя е заявила, че се е започнала с Ашраф Хакими в Инстаграм и е отишла при него с шофьор, който е бил поръчан от футболиста. Според източника футболистът е я целунал, опипвал и изнасилил без нейно съгласие. Тя е добавили, че приятелка е дошла да я прибере. 

Луис Енрике е близо до нов договор с ПСЖ
Адвокатът на футболиста Фани Колен не е пожелала да коментира случая. Преди време тя е казала, че обвинението се позовава единствено на думите на жената.  Ашраф Хакими играе в Пари Сен Жермен от 2021 година, когато пристигна от Интер Милано и е със статут на втори капитан на тима. 

Снимки: Gettyimages

