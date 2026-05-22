Хакими се яви пред съда

Мароканският национал на Пари Сен Жермен Ашраф Хакими ще се яви в петък пред съда, за да пледира невинен по обвинение в изнасилване на млада жена през февруари 2023, научи АФП. По време на изслушването пред Апелативния съд във Версай се надява да бъде оневинен. Ако молбата му е отхвърлена и обвиненията бъдат потвърдени, футболистът ще бъде изправен пред съда в От-де-Сен.

През февруари 2023 млада жена, която тогава е била на 24 години, се е представила в полицейски комисариат във Вал-де-Марн, за да свидетелства, че е била изнасилена, без да подаде жалба. Тя е заявила, че се е започнала с Ашраф Хакими в Инстаграм и е отишла при него с шофьор, който е бил поръчан от футболиста. Според източника футболистът е я целунал, опипвал и изнасилил без нейно съгласие. Тя е добавили, че приятелка е дошла да я прибере.

Адвокатът на футболиста Фани Колен не е пожелала да коментира случая. Преди време тя е казала, че обвинението се позовава единствено на думите на жената. Ашраф Хакими играе в Пари Сен Жермен от 2021 година, когато пристигна от Интер Милано и е със статут на втори капитан на тима.

Снимки: Gettyimages