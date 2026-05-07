ПСЖ вече е френският отбор с най-много финали в Шампионската лига

Пари Сен Жермен отново може да стъпи на европейския връх, но дори и да не го направи, отборът вече записа името си със златни букви във френския футбол.

На 30 май парижкият клуб официално ще се превърне в представителя на родината си, който най-много пъти е играл на финал в Шампионската лига.

Тимът от френската столица успя да изпревари големия си антагонист на родна почва Марсилия, който в своята история два пъти бе спорил за най-престижното европейско отличие в клубния футбол.

При първия си опит през 1991 г. в предпоследния сезон, когато състезанието носеше името Купа на европейските шампиони, провансалци се провалиха. Тогава те преклониха глава пред легендарния отбор на Цървена звезда, воден от Люпко Петрович, след 0:0 в редовното време и продълженията и 3:5 при дузпите.

След това пък Марсилия успя и донесе първата европейска клубна титла на Франция през 1993 г., когато в първото издание на турнира под името Шампионска лига бе повален Милан след успех с 1:0.

После трябваше да минат цели 27 години до сезон 2019/2020, когато френски тим отново спори за “Ушатата”. Тогава Пари Сен Жермен изигра първия си финал в турнира, но отстъпи с 0:1 от Байерн (Мюнхен), който бе повален именно вчера и парижани взеха сладко отмъщение.

32 години пък Франция трябваше да чака за втората си европейска клубна титла, след като през миналата 2025 г. Пари Сен Жермен унищожи на финала италианския Интер. Тогава френският тим отново бе воден от Луис Енрике и на него му предстои за трети път да изведе отбор до финал, като през 2015 г. той отново бе на победната страна. Тогава бе край тъч линията, за да бъде силният човек при триумфа на дрийм тийма на Барселона с Лионел Меси, Луис Суарес и Неймар с 3:1 срещу Ювентус.

🚨🚨 𝗛𝗜𝗦𝗧𝗢𝗥𝗜𝗤𝗨𝗘 !!!



🔥 LE PSG DEVANCE L'OM ET LE STADE DE REIMS : 3 FINALES POUR LES PARISIENS DANS LEUR HISTOIRE EN CHAMPIONS LEAGUE !!! pic.twitter.com/ELsqVDHZFV — Instant Foot ⚽️ (@lnstantFoot) May 6, 2026

Към тази статистика би могъл да бъде причеслен и отборът на Монако, тъй като клубът от Княжеството се състезава във френската Лига 1 и той имаше своя голям момент в европейския футбол през сезон 2003/2004, губейки финала от Порто на Жозе Моуриньо с 0:3.

За момента в класацията по трофеи Франция е една от най-слабо представените страни с двете титли на Марсилия и Пари Сен Жермен. Под нея са единствено Румъния, Шотландия и бивша Югославия, чиито представители са вдигали “Ушатата” само веднъж. Рекордьор пък е Испания с внушителните 20 титли в общо 71 издания на най-престижния европейски клубен турнир.