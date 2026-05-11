УЕФА определи кой ще ръководи ПСЖ - Арсенал, както и съдиите за финалите в ЛE и ЛK

Съдийският комитет на УЕФА назначи Даниел Зиберт от Германия за главен съдия на финала на Шампионската лига между Пари Сен Жермен и Арсенал, който ще се проведе на „Пушкаш Арена“ в Будапеща на 30 май 2026 г. Началният час е 19:00 ч. българско време.

42-годишният Зиберт е международен съдия от 2015 г. Това ще е първият му финал на клубно състезание на УЕФА. Той води девет мача от Шампионската лига през този сезон, включително първия четвъртфинален мач между Спортинг и Арсенал, както и полуфиналния реванш между Арсенал и Атлетико Мадрид. Той беше съдия и на полуфинала на Лига Европа през 2025 г. между Манчестър Юнайтед и Атлетик Билбао. Съдийствал е два мача на УЕФА ЕВРО 2024 и три на УЕФА ЕВРО 2020.

Франсоа Летексие от Франция ще свири финала на Лига Европа между Фрайбург и Астън Вила, който ще се играе на „Бешикташ Парк“ в Истанбул на 20 май 2026 г. от 22:00 ч. българско време. Това ще бъде вторият му финал на турнир от УЕФА като съдия, след като ръководеше мача Испания срещу Англия на финала на Евро 2024. Той също така свиреше двубоя за Суперкупата на УЕФА през 2023 г. между Манчестър Сити и Севиля.

Маурицио Мариани от Италия ще ръководи финала на Лигата на конференциите между Кристъл Палас и Райо Валекано на стадион „Ред Бул Арена“ в Лайпциг на 27 май 2026 г. от 22:00 ч. българско време.

Снимки: Gettyimages

