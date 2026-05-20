И Реал Мадрид посяга към Бастони

И Реал Мадрид посяга към Бастони

Алесандро Бастони не е сигурен дали ще остане в Интер през следващия сезон. Въпреки че има договор до 2028 г. и феновете, събрани на Пиаца Дуомо за неделното празненство, го молеха да остане, италианският централен защитник вече е в полезрението и на Реал Мадрид.

Бастони е ухажван от няколко месеца от Барселона, но цената, поставена от „нерадзурите“, е обезкуражила каталунците, които се опитаха да предложат играчи в замяна, за да платят по-малко от 60-70 милиона евро.

Тъй като Интер не направи отстъпки, а и самият защитник се върна към по-добри чувства след проявата на привързаност от страна на феновете, испанският шампион отстъпи и изглежда преконфигурира стратегията си. Ако обаче Бастони е твърде скъп за „лос блаугранас“, същото не може да се каже за съперника им от Ла Лига.

Предстоящото обявяване на Жозе Моуриньо в Реал Мадрид доведе нов конкурент за Бастони. Президентът Флорентино Перес обяви, че ще привлече двама централни защитници през лятото, а португалският треньор е поставил името на Алесандро Бастони като приоритет в списъка си.

„Моуриньо много цени италианеца и смята, че той би бил идеален за Реал Мадрид, за да си възвърне защитната солидност. Освен това, той има и способността да изнася топката с пасове от защитата, което клубът желае и което би позволило на Хуйсен и Рюдигер да се ротират“, твърди Латиго Серано, журналист от Okdiario, в своя YouTube канал.

Информацията е потвърдена от някои източници от Италия, които уточняват, че Интер би обсъдил оферта от 70 милиона евро – сума, която Барселона не може да си позволи, но която Реал Мадрид е готов да инвестира в играча на Кристи Киву.

"Бастони? Не сме получили никаква оферта. Той е ценен футболист за Интер и за Италия, силен, невероятен играч и искаме да го задържим. За нас е важно да имаме солидна основа от италиански играчи в отбора. Искаме да се опитаме да привлечем най-добрите италиански таланти. Бастони е сигурност", заяви Пиеро Аусилио, спортният директор на Интер

Снимки: Gettyimages

Арсенал е шампион! Ман Сити капитулира в битката за титлата срещу Борнемут

