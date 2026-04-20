Шеф на Интер за Барселона: Нека ни се обадят, вместо само да говорят за Бастони

Спортният директор на Интер Пиеро Аузилио коментира слуховете в каталунските медии, че защитникът на тима Алесандро Бастони е основната трансферна на Барселона за подсилване в отбрана през лятото. Той също така призова колегите си от “Камп Ноу” да му се обадят, ако наистина проявяват интерес към италианския национал.
“Бастони има договор с Интер и към днешна дата не мисля, че има каквито и да било обстоятелства, които да предполагат, че той ще напусне клуба. Не знам какво пишат каталунските медии. Аз обаче знам, че ние сме доволни от Бастони и от приноса му за Интер. Убеден съм, че има още много какво да даде на тима. Ако все пак има интерес към Бастони, те знаят на кой номер да се обадят. Нека да го направят, вместо да говорят”, коментира Аузилио по време на спортна церемония на “Коверчано”.
Шефът на “нерадзурите” също така обсъди информациите за техен интерес към новоизлюпения италиански национал Марко Палестра, който блести с играта си в Каляри като преотстъпен от Аталанта. “Той е отличен футболист и би могъл да пасне на много отбори. В момента обаче той принадлежи към един силен клуб с визия и проект, какъвто е Аталанта. Убеден съм, че той ще стане важен играч първо за Аталанта, пък след това всичко ще зависи от движенията на пазара и от бъдещето на това момче, което определено разполага с големи качества”, заяви той относно 21-годишния играч.
Самият Палестра също говори по тази тема по време на днешното събитие. “Приятно е да бъда свързван с големи клубове, но ще видим какво ще се случи през лятото. Честно казано, сега съм фокусиран върху Каляри и най-важното е да си гарантираме оставането в елита. Имам голямо поле за развитие и това е нещо нормално, защото съм само на 21 години. Трябва да се подобря във всички отношения”, заяви халф-бекът, който е спряган за потенциален заместник на Дензъл Дъмфрис.
Снимки: Gettyimages