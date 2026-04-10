Бастони не иска да напуска Интер и вече го е съобщил на Барселона

Италианският национал Алесандро Бастони е силно свързван с трансфер от Интер в Барселона през летния трансферен прозорец, но последни информации гласят, че централният защитник не е особено ентусиазиран от идеята да напусне „Сан Сиро“. Според последните слухове, Интер може да предприеме „революция“ в състава си след края на сезон 2025-26. Промените ще започнат с подновяването на договора на старши треньора Кристиан Киву и ще включват сериозно преструктуриране на играчите. Освен дългия списък с футболисти, чиито договори изтичат, Бастони също е споменаван като един от тези, които могат да бъдат продадени, за да се наберат средства за нови попълнения.

В Барселона отправили първа оферта за Бастони, много са далеч от цената на играча, която искат от Интер

От Барселона проявяват интерес и според информации в Испания и Италия са се свързали с антуража на Бастони, за да проучат възможността за трансфер, но самият футболист е изразил желанието си да остане на "Сан Сиро". Изданието припомня, че преди няколко сезона е имало интерес към Бастони и от страна на Манчестър Сити, но и тогава защитникът е настоял да остане в Италия.

Марота: Срамно е Бастони да е подложен на постоянен медиен линч

Други скорошни информации добавят, че има и значителна разлика в оценките на двата клуба за играча. Смята се, че Барселона обмисля оферти в рамките на 45 милиона евро, докато Интер настоява за сума между 60 и 70 милиона евро. "Кориере дело Спорт" твърди, че е имало контакт между представители на Барселона и антуража на Бастони, но това са били само първоначални разговори, тъй като играчът не е изразил готовност те да бъдат продължени.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages