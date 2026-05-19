Очаквайте на живо: Григор Димитров с първи мач в квалификациите на "Ролан Гарос"

Григор Димитров започва участието си на “Ролан Гарос”. Тази година най-добрият български тенисист ще стартира от квалификациите заради сгромолясването си в световната ранглиста. 35-годишният хасковлия в момента е 170-и - неговото най-ниско класиране от 16 години насам, а негов съперник в Париж днес ще бъде 117-ият в в света португалец Жайме Фария, който е поставен под №10 в пресявките.

Мачът им е втори в програмата на корт “Сюзан Ленглен” и ще започне след 13:13 часа наше време.

Григор Димитров трябва да спечели три мача, за да намери място в основната схема на турнира от "Големия шлем" във френската столица. По ирония на съдбата това е първото му участие в пресявките на "Ролан Гарос", тъй като при дебюта си през 2011-та той попадна директно в основната схема като 64-и в света.

Българинът и португалецът не са се срещали в официални мачове досега.

Българинът има само две победи от началото на 2026 година и е в серия от шест поредни загуби, последните две от които бяха старта на турнири от веригата “Чаланджър”, в която се завърна за първи път в края на април след 14-годишна пауза.

За разлика от него 22-годишният Жайме Фария се намира в добра форма. През февруари той се превърна в една от сензациите на ATP 500 турнира в Рио де Жанейро (Бразилия), където стартира от квалификациите и стигна до четвъртфиналите, отстранявайки по пътя си Николас Джари, Дамир Джумхур и Себастиан Баес. Португалецът може да се похвали и с два “Чалънджър” финала на клей през сезона – в Сао Пауло (Бразилия) през март и в Маутхаузен (Австрия) през април. След квалификации той влезе в основната схема на “Мастърс 1000” в Мадрид, но загуби в два сета от Хуберт Хуркач.

При победа над Жайме Фария Гришо ще срещне Колтън Смит (№190) или Алваро Меса (№230).