Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Очаквайте на живо: Григор Димитров с първи мач в квалификациите на "Ролан Гарос"

Очаквайте на живо: Григор Димитров с първи мач в квалификациите на "Ролан Гарос"

  • 19 май 2026 | 11:02
  • 1747
  • 4
Очаквайте на живо: Григор Димитров с първи мач в квалификациите на "Ролан Гарос"

Григор Димитров започва участието си на “Ролан Гарос”. Тази година най-добрият български тенисист ще стартира от квалификациите заради сгромолясването си в световната ранглиста. 35-годишният хасковлия в момента е 170-и - неговото най-ниско класиране от 16 години насам, а негов съперник в Париж днес ще бъде 117-ият в в света португалец Жайме Фария, който е поставен под №10 в пресявките.

Мачът им е втори в програмата на корт “Сюзан Ленглен” и ще започне след 13:13 часа наше време.

Григор Димитров трябва да спечели три мача, за да намери място в основната схема на турнира от "Големия шлем" във френската столица. По ирония на съдбата това е първото му участие в пресявките на "Ролан Гарос", тъй като при дебюта си през 2011-та той попадна директно в основната схема като 64-и в света.

Българинът и португалецът не са се срещали в официални мачове досега.

Българинът има само две победи от началото на 2026 година и е в серия от шест поредни загуби, последните две от които бяха старта на турнири от веригата “Чаланджър”, в която се завърна за първи път в края на април след 14-годишна пауза.

За разлика от него 22-годишният Жайме Фария се намира в добра форма. През февруари той се превърна в една от сензациите на ATP 500 турнира в Рио де Жанейро (Бразилия), където стартира от квалификациите и стигна до четвъртфиналите, отстранявайки по пътя си Николас Джари, Дамир Джумхур и Себастиан Баес. Португалецът може да се похвали и с два “Чалънджър” финала на клей през сезона – в Сао Пауло (Бразилия) през март и в Маутхаузен (Австрия) през април. След квалификации той влезе в основната схема на “Мастърс 1000” в Мадрид, но загуби в два сета от Хуберт Хуркач.

При победа над Жайме Фария Гришо ще срещне Колтън Смит (№190) или Алваро Меса (№230).

Следвай ни:

Още от Тенис

Денислава Глушкова се класира за четвъртфиналите на двойки в Австрия

Денислава Глушкова се класира за четвъртфиналите на двойки в Австрия

  • 18 май 2026 | 18:13
  • 556
  • 0
17-годишната Брияна Иванова с първа победа в турнир от веригата на ITF за жени

17-годишната Брияна Иванова с първа победа в турнир от веригата на ITF за жени

  • 18 май 2026 | 17:11
  • 701
  • 0
Елизара Янева загуби драматично в дебюта си в квалификациите на турнир от Големия шлем

Елизара Янева загуби драматично в дебюта си в квалификациите на турнир от Големия шлем

  • 18 май 2026 | 17:06
  • 802
  • 0
Марион Бартоли се завръща "Ролан Гарос", но като треньор

Марион Бартоли се завръща "Ролан Гарос", но като треньор

  • 18 май 2026 | 15:17
  • 792
  • 0
Мадисън Кийс пропуска турнира в Страсбург заради контузия

Мадисън Кийс пропуска турнира в Страсбург заради контузия

  • 18 май 2026 | 15:02
  • 336
  • 0
Пьотр Нестеров отпадна на крачка от основната схема на "Чалънджър" в Италия

Пьотр Нестеров отпадна на крачка от основната схема на "Чалънджър" в Италия

  • 18 май 2026 | 14:37
  • 547
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

България замина за Silesia Cup с 14 волейболисти, но без тримата най-добри

България замина за Silesia Cup с 14 волейболисти, но без тримата най-добри

  • 19 май 2026 | 11:21
  • 4199
  • 2
Локомотив (Пловдив) поиска смяна на съдията за финала

Локомотив (Пловдив) поиска смяна на съдията за финала

  • 19 май 2026 | 09:38
  • 9535
  • 47
Енцо Мареска се разбра с Манчестър Сити

Енцо Мареска се разбра с Манчестър Сити

  • 19 май 2026 | 11:16
  • 5570
  • 1
Адалберт Зафиров: Успехът във финала е от решаващо значение за бъдещето на ЦСКА

Адалберт Зафиров: Успехът във финала е от решаващо значение за бъдещето на ЦСКА

  • 19 май 2026 | 09:10
  • 7394
  • 15
Сити трябва да оцелее в битката за титлата срещу мечтаещия Борнемут

Сити трябва да оцелее в битката за титлата срещу мечтаещия Борнемут

  • 19 май 2026 | 07:32
  • 7471
  • 3