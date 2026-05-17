Интер 0:0 Верона

Отборите на Интер и Верона играят при резултат 0:0 на “Джузепе Меаца” в единствения мач от предпоследния 37-и кръг на Серия "А", който не е от съществено значение за крайното класиране. “Нерадзурите” вече си осигуриха титлата в първенството, а “джалоблу” със сигурност ще изпадне във втора дивизия.

Кристиан Киву очаквано почти изцяло е променил стартовия състав на Интер, който спечели Купа на Италия с 2:0 над Лацио. Своите места са запазили само Петър Сучич и капитанът Лаутаро Мартинес, който в атака си партнира с Анже-Йоан Бони. Титуляри са и всички играчи, на които им изтичат договорите и най-вероятно няма да бъдат подновени: вратарят Ян Зомер, бранителите Стефан де Фрай и Франческо Ачерби, халф-бекът Матео Дармиан и полузащитникът Хенрих Мхитарян. 11-орката е допълнена от халф-бека Луиш Енрике и Анди Диуф, който играе в средата на терена. В нападение за Верона пък стартират Томас Суслов и Киърън Бауи.

В минутите преди двубоя настана същинско шоу както на трибуните, така и на терена. Феновете на стадиона показаха прекрасна хореография, а кулминацията беше в “Курва Норд”, където бяха изобразени клубните инициали FCIM на фона на италианското знаме, а отдолу дълъг транспарант гласеше: “Момчетата отново са шампиони”.

На южната трибуна пък беше изписана думата “дубъл”, а под нея бяха изобразени символите за Скудетото и Купата на Италия, които бяха спечелени от Интер през този месец.

От клуба също бяха приготвили специална програма. Лаутаро излезе от тунела със завоюваната на “Олимпико” купа, след което всички играчи развяха огромен банер на терена, показващ новия общ брой титли на Интер в Серия “А”: 21.

Освен това на игрището беше постлан огромен банер с надпис “Шампиони на Италия” и знамето на страната, а преди първия съдийски сигнал отново беше почетена паметта на починалата клубна легенда Еваристо Бекалоси.

Още в началните секунди на срещата Николас Валентини отправи изстрел, който обаче се оказа доста разочароващ. Последва бърз отговор на Карлос Аугусто, но той също беше несполучлив. След динамичния старт настъпи около 15-минутно затишие, което беше нарушено от спасен удар на Мхитарян. В 22-рата Бауи и Санди Ловрич опитаха удари с глава, но и двамата не успяха да открият резултата. Последва далечен шут на Мхитарян, който не намери целта.

Интер: Зомер, Де Фрай, Ачерби, Аугусто, Енрике, Мхитарян, Сучич, Диуф, Дармиан, Бони, Лаутаро

Верона: Монтипо, Едмундсон, Нелсон, Валентини, Белгали, Ловрич, Галярдини, Бернеде, Фрезе, Суслов, Бауи