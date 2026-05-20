Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Арсенал
  3. Райс за спечелването на Премиър лийг: Казах ви...

Райс за спечелването на Премиър лийг: Казах ви...

  • 20 май 2026 | 01:11
  • 346
  • 0
Райс за спечелването на Премиър лийг: Казах ви...

Благодарение на грешката на Манчестър Сити срещу Борнемут (1:1), Арсенал стана шампион на Премиър лийг 22 години по-късно, а Деклан Райс беше първият член на отбора, който реагира на триумфа в социалните мрежи.

Английският национален полузащитник използва профила си в Instagram минути след потвърждението на титлата, за да сподели снимка със своите съотборници. Надписът към публикацията, придружен от емотикон на червено сърце и трофей, гласеше: „Казах ви на всички... свърши се“.

Райс беше заявил прочуто, че борбата за титлата все още не е приключила, дори след болезнената загуба на „артилеристите“ от „гражданите“ на "Етихад", което свали отбора на Артета от върха.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Безобразни грешки оставиха Тотнъм близо до чертата мач преди края, а Челси мечтае за Европа

Безобразни грешки оставиха Тотнъм близо до чертата мач преди края, а Челси мечтае за Европа

  • 20 май 2026 | 00:09
  • 10258
  • 10
Моуриньо е поставил три условия пред шефовете на Реал Мадрид

Моуриньо е поставил три условия пред шефовете на Реал Мадрид

  • 19 май 2026 | 23:06
  • 2954
  • 2
Йоан Стоянов e шампион на Израел с Апоел (Беер Шева)

Йоан Стоянов e шампион на Израел с Апоел (Беер Шева)

  • 19 май 2026 | 22:39
  • 2257
  • 3
Арсенал е шампион! Ман Сити капитулира в битката за титлата срещу Борнемут

Арсенал е шампион! Ман Сити капитулира в битката за титлата срещу Борнемут

  • 19 май 2026 | 23:25
  • 25652
  • 178
Луис Енрике е близо до нов договор с ПСЖ

Луис Енрике е близо до нов договор с ПСЖ

  • 19 май 2026 | 22:04
  • 1487
  • 0
Интер може да гласува голямо доверие на втория си вратар през новия сезон

Интер може да гласува голямо доверие на втория си вратар през новия сезон

  • 19 май 2026 | 21:25
  • 3206
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Арсенал е шампион! Ман Сити капитулира в битката за титлата срещу Борнемут

Арсенал е шампион! Ман Сити капитулира в битката за титлата срещу Борнемут

  • 19 май 2026 | 23:25
  • 25652
  • 178
Безобразни грешки оставиха Тотнъм близо до чертата мач преди края, а Челси мечтае за Европа

Безобразни грешки оставиха Тотнъм близо до чертата мач преди края, а Челси мечтае за Европа

  • 20 май 2026 | 00:09
  • 10258
  • 10
Няма край кошмарът за Григор Димитров през 2026-а

Няма край кошмарът за Григор Димитров през 2026-а

  • 19 май 2026 | 16:32
  • 51841
  • 147
Берое плаща 8500 евро заради хвърлената бутилка - евентуален бараж без публика

Берое плаща 8500 евро заради хвърлената бутилка - евентуален бараж без публика

  • 19 май 2026 | 16:41
  • 11885
  • 23
Косич: Готови сме! Искаме да покажем манталитет на победител

Косич: Готови сме! Искаме да покажем манталитет на победител

  • 19 май 2026 | 16:30
  • 15499
  • 63
Кристиано Роналдо предвожда състава на Португалия за Мондиал 2026

Кристиано Роналдо предвожда състава на Португалия за Мондиал 2026

  • 19 май 2026 | 15:47
  • 14424
  • 32