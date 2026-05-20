Райс за спечелването на Премиър лийг: Казах ви...

Благодарение на грешката на Манчестър Сити срещу Борнемут (1:1), Арсенал стана шампион на Премиър лийг 22 години по-късно, а Деклан Райс беше първият член на отбора, който реагира на триумфа в социалните мрежи.

Английският национален полузащитник използва профила си в Instagram минути след потвърждението на титлата, за да сподели снимка със своите съотборници. Надписът към публикацията, придружен от емотикон на червено сърце и трофей, гласеше: „Казах ви на всички... свърши се“.

I told you all. It's done 🏆❤️ pic.twitter.com/V2zHqba6xH — Declan Rice (@DR41fanpage) May 19, 2026

Райс беше заявил прочуто, че борбата за титлата все още не е приключила, дори след болезнената загуба на „артилеристите“ от „гражданите“ на "Етихад", което свали отбора на Артета от върха.