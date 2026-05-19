Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Манчестър Сити
  3. Борнемут 0:0 Ман Сити, отмениха гол на Семеньо

Борнемут 0:0 Ман Сити, отмениха гол на Семеньо

  • 19 май 2026 | 21:29
  • 2205
  • 6
Борнемут 0:0 Ман Сити, отмениха гол на Семеньо

Борнемут и Манчестър Сити играят при 0:0 в решителен сблъсък от 37-ия кръг на Премиър лийг.

Първата интересна ситуация в двубоя бе напът да се получи още във втората минута, когато бързо преливане в офанзивен план на домакините доведе до отлично подаване в перспектива, което щеше да даде възможност на Еванилсон да излезе очи в очи с Джанлуиджи Донарума, но бразилецът не успя да овладее. Само минута по-късно Антон Семеньо загуби в невралгична позиция точно пред пеналта, но ударът на играч на “черешките” бе блокиран. “Гражданите” отговориха с почти идентичен пас, който целеше да се възползва от празното пространство пред Ерлинг Холанд, но бранител блокира. В петата минута Антоан Семеньо получи около дъгата и стреля, но Джордже Петрович спаси.

В 12-ата минута Ерлинг Холанд, който се беше изтеглил в доста по-задна позиция почти до центъра на терена, успя да се измъкне между двама противници, след което да прати пас в перспектива към Антоан Семеньо. Крилото пое и реализира в мрежата на бившия си тим, но се оказа, че е бил в засада, а попадението бе отменено.

“Гражданите” се нуждаят единствено от победа, за да пратят борбата за титлата в последния кръг на шампионата, когато те ще приемат Астън Вила, а Арсенал, който в момента оглавява класирането с пет точки преднина, гостува на Кристъл Палас. Всеки друг резултат ще направи “артилеристите” шампиони още тази вечер. Това ще е и първи мач за отбора след вчерашната сензационна новина, че това са последните двубои на Джосеп Гуардиола начело на тима.

От своя страна “черешките” също продължават борбата в един забележителен сезон, в който в момента заемат шестата позиция и са много близо до това да си подсигурят класиране в европейските турнири, а при малко повече шанс и в Шампионската лига догодина. Именно победа днес ще гарантира място на домакините в зона Европа.

Мениджърът на Манчестър Сити прави две промени в своя състав спрямо тези, които започнаха през уикенда при победата над Челси във финала за ФА Къп. Очаквано Джанлуиджи Донарума се завръща под рамката, за да замести Джеймс Трафорд. Очаквано Омар Мармуш също отстъпва своето място, но изненадващо вместо него влиза Матео Ковачич, а не Райън Шерки.

Наставникът на Борнемут Андони Ираола, за когото това е последен домакински сблъсък начело на “черешките”, прави една промяна в своя отбор. Той пуска Тайлър Адамс от първата минута, заменяйки Райън Кристи.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

От Реал Мадрид ще обявят завръщането на Моуриньо до дни

От Реал Мадрид ще обявят завръщането на Моуриньо до дни

  • 19 май 2026 | 17:00
  • 1315
  • 6
От Барселона ще направят решителна крачка към финансовата стабилност през лятото

От Барселона ще направят решителна крачка към финансовата стабилност през лятото

  • 19 май 2026 | 16:38
  • 4529
  • 13
Интер показа новия си екип със Скудетото и Кокардата

Интер показа новия си екип със Скудетото и Кокардата

  • 19 май 2026 | 16:35
  • 2956
  • 4
Лаутаро Мартинес: Не ми харесва футболната среда, след края на кариерата ми ще изчезна

Лаутаро Мартинес: Не ми харесва футболната среда, след края на кариерата ми ще изчезна

  • 19 май 2026 | 16:30
  • 1974
  • 3
Челси ще настоява за компенсация от Манчестър Сити заради Енцо Мареска

Челси ще настоява за компенсация от Манчестър Сити заради Енцо Мареска

  • 19 май 2026 | 16:27
  • 2860
  • 0
Кристиано Роналдо предвожда състава на Португалия за Мондиал 2026

Кристиано Роналдо предвожда състава на Португалия за Мондиал 2026

  • 19 май 2026 | 15:47
  • 10657
  • 19
Виж всички

Водещи Новини

Няма край кошмарът за Григор Димитров през 2026-а

Няма край кошмарът за Григор Димитров през 2026-а

  • 19 май 2026 | 16:32
  • 41604
  • 128
Съставите на Челси и Тотнъм: "Шпорите" без нито една промяна

Съставите на Челси и Тотнъм: "Шпорите" без нито една промяна

  • 19 май 2026 | 21:05
  • 699
  • 1
Берое плаща 8500 евро заради хвърлената бутилка - евентуален бараж без публика

Берое плаща 8500 евро заради хвърлената бутилка - евентуален бараж без публика

  • 19 май 2026 | 16:41
  • 9098
  • 12
Косич: Готови сме! Искаме да покажем манталитет на победител

Косич: Готови сме! Искаме да покажем манталитет на победител

  • 19 май 2026 | 16:30
  • 12681
  • 52
Кристиано Роналдо предвожда състава на Португалия за Мондиал 2026

Кристиано Роналдо предвожда състава на Португалия за Мондиал 2026

  • 19 май 2026 | 15:47
  • 10657
  • 19