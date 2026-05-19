Борнемут 0:0 Ман Сити, отмениха гол на Семеньо

Борнемут и Манчестър Сити играят при 0:0 в решителен сблъсък от 37-ия кръг на Премиър лийг.

Първата интересна ситуация в двубоя бе напът да се получи още във втората минута, когато бързо преливане в офанзивен план на домакините доведе до отлично подаване в перспектива, което щеше да даде възможност на Еванилсон да излезе очи в очи с Джанлуиджи Донарума, но бразилецът не успя да овладее. Само минута по-късно Антон Семеньо загуби в невралгична позиция точно пред пеналта, но ударът на играч на “черешките” бе блокиран. “Гражданите” отговориха с почти идентичен пас, който целеше да се възползва от празното пространство пред Ерлинг Холанд, но бранител блокира. В петата минута Антоан Семеньо получи около дъгата и стреля, но Джордже Петрович спаси.

В 12-ата минута Ерлинг Холанд, който се беше изтеглил в доста по-задна позиция почти до центъра на терена, успя да се измъкне между двама противници, след което да прати пас в перспектива към Антоан Семеньо. Крилото пое и реализира в мрежата на бившия си тим, но се оказа, че е бил в засада, а попадението бе отменено.

“Гражданите” се нуждаят единствено от победа, за да пратят борбата за титлата в последния кръг на шампионата, когато те ще приемат Астън Вила, а Арсенал, който в момента оглавява класирането с пет точки преднина, гостува на Кристъл Палас. Всеки друг резултат ще направи “артилеристите” шампиони още тази вечер. Това ще е и първи мач за отбора след вчерашната сензационна новина, че това са последните двубои на Джосеп Гуардиола начело на тима.

От своя страна “черешките” също продължават борбата в един забележителен сезон, в който в момента заемат шестата позиция и са много близо до това да си подсигурят класиране в европейските турнири, а при малко повече шанс и в Шампионската лига догодина. Именно победа днес ще гарантира място на домакините в зона Европа.

Мениджърът на Манчестър Сити прави две промени в своя състав спрямо тези, които започнаха през уикенда при победата над Челси във финала за ФА Къп. Очаквано Джанлуиджи Донарума се завръща под рамката, за да замести Джеймс Трафорд. Очаквано Омар Мармуш също отстъпва своето място, но изненадващо вместо него влиза Матео Ковачич, а не Райън Шерки.

XI | Donnarumma, Nunes, Khusanov, Guéhi, O’Reilly, Rodri, Kovacic, Bernardo (C), Semenyo, Doku, Haaland



SUBS | Trafford, Dias, Reijnders, Stones, Marmoush, Cherki, Gvardiol, Savinho, Foden



Наставникът на Борнемут Андони Ираола, за когото това е последен домакински сблъсък начело на “черешките”, прави една промяна в своя отбор. Той пуска Тайлър Адамс от първата минута, заменяйки Райън Кристи.

