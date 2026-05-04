  3. От Интер обявиха, че Бастони остава, но Барселона няма да се откаже

  • 4 май 2026 | 11:17
След като вчера Интер си осигури 21-вата титлата на Италия, президентът на клуба Джузепе Марота и спортният директор Пиеро Ауселио бяха категорични, че Алесандро Бастони ще остане и в клуба не са пристигали никакви оферти за него. Италианецът е една от големите трансферни цели Барселона, но каталунците се надяват самият играч да помогне за намаляването на трансферна сума, която се твърди, че е 60 милиона евро. Бастони обаче не дава публични индикации, че иска да напусне, а по-скоро поведението му говори за обратното, което според “Спорт” е разочаровало ръководството на каталунците.

“Бастони? Не сме получили никакви оферти, свързани с Бастони. Той е ценен футболист за Интер и за Италия, силен играч, невероятен футболист и искаме да го задържим“, заяви Аусилио.

“За нас е важно в отбора да има солидна база от италианци. Искаме да опитаме да подпишем с най-добрите италиански таланти. Бастони е сигурен”, обясни Марота.

Според “Спорт” все пак Барселона ще предприеме последна офанзива, като разговорите между клубовете ще започнат всеки момент.

Централният защитник има действащ договор с Интер до 30 юни 2028 г. и клубът иска да го поднови.

Барела: Гордея се с отбора

Челси продължава да търси изход от кризата в коварен сблъсък с Нотингам

Ман Сити няма право на грешка в гостуването на Евертън

Лаутаро Мартинес: Не беше лесно да започнем отначало, след сезон, в който загубихме всичко

Интер на Киву! Рекордите на треньора, който спечели титлата в Серия А от „първия опит“

Де Дзерби: Момчетата трябваше да "умрат" на терена и го сториха

Левски отдаде почит на Георги Аспарухов

Ботев изиска пълния аудиозапис между съдиите в дербито на Пловдив и отстраняване на Станимир Тренчев от мачовете на клуба

Григор Димитров с най-ниско класиране от 16 години насам, рекорд за Иван Иванов

Ман Сити няма право на грешка в гостуването на Евертън

Челси продължава да търси изход от кризата в коварен сблъсък с Нотингам

Винисиус отложи купона на Барселона и спести унижение на Реал Мадрид

