Макфарлън: Резултатът е най-важен

Временният мениджър на Челси Калъм Макфарлън остана доволен от победата с 2:1 над Тотнъм. Той заяви, че в този мач резултатът е бил най-важен и е доволен от трите точки, които върнаха тима в битката за Европа.

„Резултатът беше най-важното нещо. Мисля, че изиграхме наистина добър мач. Имахме сериозни проблеми с енергията и интензивността след събота. Трябваше да се борим и да бъдем задружни, и смятам, че се справихме много добре с това", заяви Макфарлън.

„Нямахме възможност да планираме много заради бързата развръзка между мачовете. Събота беше емоционален ден, защото бяхме изцяло в играта. Всичко се свеждаше до това да изключим в неделя и да дойдем за един ден, за да се подготвим за Тотнъм – отбор, който се бори със зъби и нокти. Трябваше да им отвърнем със същата борбеност, характер и решителност“, допълни наставникът.

Сблъсъците с Тотнъм винаги са напрегнати, тъй като това е едно от големите лондонски дербита.

„На няколко пъти беше споменато каква интензивност и какво напрежение ще се усещат в този мач. Някои футболисти в съблекалнята знаеха какво ги очаква, но не трябваше да подхождаме твърде емоционално“, каза босът.

„Понякога играта ни не беше красива – усещаше се и отстрани. Трябваше да покажем характер и мъжка игра. Неща, за които този отбор вече е бил критикуван преди. Знаехме, че няма как да ги надиграем с тичане или високо темпо. Още от първата минута си личеше, че някои от момчетата все още усещаха тежкия мач на „Уембли“.Не знам кога е бил техният последен двубой, но със сигурност не са играли в събота. Бяха много по-свежи. Докато при нас имаше толкова много момчета, които оставиха сърцата си на „Уембли“ и се надиграваха като равни с един от най-добрите отбори в Европа. Поведохме с два гола и удържахме преднината си добре. Напоследък не бяхме печелили достатъчно пред собствена публика", завърши специалистът.

Снимки: Gettyimages