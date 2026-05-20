Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Монца
  3. Отборът на Антов е на финалната права към Серия "А"

Отборът на Антов е на финалната права към Серия "А"

  • 20 май 2026 | 02:25
  • 308
  • 0
Отборът на Антов е на финалната права към Серия "А"

Монца се класира за големия финал на плейофите за влизане в италианския елит, след като победи Юве Стабия с 2:1 у дома в полуфиналния реванш от битката за влизане в Серия "А". След равенството 2:2 в първия сблъсък, тимът от Брианца продължава напред с общ резултат 4:3. Българският национал Валентин Антов остана на пейката през целия мач.

Двубоят бе решен в края, когато станахме свидетели на истински трилър, а нападателят Патрик Кутроне се превърна в големия герой за домакините, като отбеляза и двата гола в заключителните минути. Той откри резултата в 84-тата минута, но Юве Стабия изравни чрез Рареш Бурнете в 90-ата. Отново Кутроне обаче донесе успеха на домакините с второто си попадение в 96-ата минута.

Погледнато от друг ъгъл обаче за Валентин Антов това бе изключително трудна година, белязана от тежък малшанс. Поради сериозна контузия в коляното, получена още в средата на август 2025 г., той пропусна почти целия шампионат и бе извън строя за цели 8 месеца. Антов се завърна в групата на Монца едва в средата на април и има записан само 1 официален мач през целия сезон в Серия "Б".

На финалната права за Серия "А" Монца очаква победителя от двойката Палермо – Катандзаро. Решаващите битки за промоция ще се изиграят на 24 и 29 май 2026 г.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Безобразни грешки оставиха Тотнъм близо до чертата мач преди края, а Челси мечтае за Европа

Безобразни грешки оставиха Тотнъм близо до чертата мач преди края, а Челси мечтае за Европа

  • 20 май 2026 | 00:09
  • 11693
  • 10
Моуриньо е поставил три условия пред шефовете на Реал Мадрид

Моуриньо е поставил три условия пред шефовете на Реал Мадрид

  • 19 май 2026 | 23:06
  • 3242
  • 2
Йоан Стоянов e шампион на Израел с Апоел (Беер Шева)

Йоан Стоянов e шампион на Израел с Апоел (Беер Шева)

  • 19 май 2026 | 22:39
  • 2403
  • 3
Арсенал е шампион! Ман Сити капитулира в битката за титлата срещу Борнемут

Арсенал е шампион! Ман Сити капитулира в битката за титлата срещу Борнемут

  • 19 май 2026 | 23:25
  • 27510
  • 184
Луис Енрике е близо до нов договор с ПСЖ

Луис Енрике е близо до нов договор с ПСЖ

  • 19 май 2026 | 22:04
  • 1595
  • 0
Интер може да гласува голямо доверие на втория си вратар през новия сезон

Интер може да гласува голямо доверие на втория си вратар през новия сезон

  • 19 май 2026 | 21:25
  • 3349
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Арсенал е шампион! Ман Сити капитулира в битката за титлата срещу Борнемут

Арсенал е шампион! Ман Сити капитулира в битката за титлата срещу Борнемут

  • 19 май 2026 | 23:25
  • 27510
  • 184
Безобразни грешки оставиха Тотнъм близо до чертата мач преди края, а Челси мечтае за Европа

Безобразни грешки оставиха Тотнъм близо до чертата мач преди края, а Челси мечтае за Европа

  • 20 май 2026 | 00:09
  • 11693
  • 10
Няма край кошмарът за Григор Димитров през 2026-а

Няма край кошмарът за Григор Димитров през 2026-а

  • 19 май 2026 | 16:32
  • 52424
  • 152
Берое плаща 8500 евро заради хвърлената бутилка - евентуален бараж без публика

Берое плаща 8500 евро заради хвърлената бутилка - евентуален бараж без публика

  • 19 май 2026 | 16:41
  • 12051
  • 23
Косич: Готови сме! Искаме да покажем манталитет на победител

Косич: Готови сме! Искаме да покажем манталитет на победител

  • 19 май 2026 | 16:30
  • 15737
  • 64
Кристиано Роналдо предвожда състава на Португалия за Мондиал 2026

Кристиано Роналдо предвожда състава на Португалия за Мондиал 2026

  • 19 май 2026 | 15:47
  • 14793
  • 32