Отборът на Антов е на финалната права към Серия "А"

Монца се класира за големия финал на плейофите за влизане в италианския елит, след като победи Юве Стабия с 2:1 у дома в полуфиналния реванш от битката за влизане в Серия "А". След равенството 2:2 в първия сблъсък, тимът от Брианца продължава напред с общ резултат 4:3. Българският национал Валентин Антов остана на пейката през целия мач.

Двубоят бе решен в края, когато станахме свидетели на истински трилър, а нападателят Патрик Кутроне се превърна в големия герой за домакините, като отбеляза и двата гола в заключителните минути. Той откри резултата в 84-тата минута, но Юве Стабия изравни чрез Рареш Бурнете в 90-ата. Отново Кутроне обаче донесе успеха на домакините с второто си попадение в 96-ата минута.

Погледнато от друг ъгъл обаче за Валентин Антов това бе изключително трудна година, белязана от тежък малшанс. Поради сериозна контузия в коляното, получена още в средата на август 2025 г., той пропусна почти целия шампионат и бе извън строя за цели 8 месеца. Антов се завърна в групата на Монца едва в средата на април и има записан само 1 официален мач през целия сезон в Серия "Б".

На финалната права за Серия "А" Монца очаква победителя от двойката Палермо – Катандзаро. Решаващите битки за промоция ще се изиграят на 24 и 29 май 2026 г.