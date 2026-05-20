  Байерн и Хари Кейн имат сериозни разминавания за новия договор на англичанина

  20 май 2026 | 05:03
Договорът между Байерн и Хари Кейн изтича през 2027 г., но и двете страни желаят удължаване на споразумението. Нападателят имаше клауза за откупуване на стойност 65 милиона евро. Ако я беше активирал през февруари, можеше да премине това лято във всеки клуб по света, готов да плати съответната сума. Въпреки това, чувствайки се много добре в Мюнхен и като цяло в Бундеслигата, английският национал не се възползва от нея и се договори с ръководството на германския шампион да започнат преговори за удължаване на договора след Световното първенство през 2026 г.

Проучвания обаче вече са направени. И от дискусиите „изтече“ в пресата фактът, че въпреки че е над 30 години, англичанинът настоява да получи повече от едногодишен договор и същите пари като досега: 25 милиона евро на сезон! Което, според двуседмичното списание Kicker sportmagazin, не съответства на плановете на Байерн. По отношение на продължителността, нито един играч, който е преминал границата от 30 години, не е получил от мюнхенци повече от една година при подписване на нов договор. Дори легенди като Ариен Робен, Франк Рибери, Томас Мюлер или по-скоро Мануел Нойер.

И по отношение на парите, шефовете на клуба се мръщят. Байерн полага големи усилия да намали разходите си за заплати, особено след като положи огромни усилия, за да не загуби Джамал Мусиала и Алфонсо Дейвис. Мусиала сега получава 24 милиона евро, а Дейвис 15 милиона, но канадецът получи и бонус от 21 милиона евро, когато се договори за удължаване на договора.

Заплатите на двамата тежат много на разходите на клуба, който трябва да има предвид и летния трансферен пазар. Само трансферът на Антъни Гордън се очертава като голямо главоболие. Байерн се е договорил с английския национал, но Нюкасъл, който го има под договор до 2030 г., иска не по-малко от 86 милиона евро!

