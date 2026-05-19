Интер показа новия си екип със Скудетото и Кокардата

От Интер представиха титулярния си екип за сезон 2026/27, който за поредна година е създаден в сътрудничество с “Найки”. Фланелката е в традиционните вертикални райета в клубните цветове черно и синьо, но вниманието привличат двете нашивки в областта на гърдите в чест на спечеления дубъл през тази кампания. Става въпрос за Скудетото заради титлата в Серия "А" и Кокардата заради Купата на Италия.

“Интер и “Найки” днес представиха новия титулярен екип за сезон 2026/27: фланелка, която отпразнува дълбоката връзка между клуба и Милано, преосмисляйки естетическите кодове на традицията на отбора чрез съвременен език, вдъхновен от света на модата и дизайна. За новия сезон “Найки” черпи вдъхновение от стиловата душа и вечната елегантност на Милано, с препратки към най-емблематичните екипи в историята на Интер. Новият екип комбинира класически детайли с модерни и иновативни елементи, създавайки фланелка, която гледа към бъдещето, без да губи връзка с миналото. Прилагането на най-развитите технологии на “Найки” помага за създаването на перфектна симбиоза между наследство и иновация.

Титулярният екип за 2026/27 включва комбинация от черно и синьо, която отдава почит на историческата фланелка от 1998 година, докато златистите детайли напомнят на жълтите емблеми на “Найки” и на клуба от въпросния емблематичен екип. Завръщането на яката пресъздава класически детайл от миналото в съвременен ключ, като във вътрешната ѝ страна може да се прочете “Произведена от Милано” - концепция, която потвърждава неразрушимата връзка между Интер и града. Това послание е отразено и в графичните детайли на екипа: краищата на райетата са с уникална форма, вдъхновена от кройката на шивашките ножици, което е директна препратка към традициите в облеклото и производството на Милано”, гласи изявлението на италианския шампион.