Берое плаща 8500 евро заради хвърлената бутилка - евентуален бараж без публика

Дисциплинарната комисия към БФС определи наказанията след XXXV кръг в първата и втората четворка и XXXVI кръг в групата на изпадащите в efbet Лига. Берое понесе сериозен удар заради ударения с бутилка в главата съдия Денислав Сталев след загубата с 0:1 от Септември (София). Евентуален бараж срещу Янтра (Габрово) или Фратрия ще се играе без публика. Заралии трябва да платят и над 8500 евро под формата на глоби.

Ето какво написаха от БФС:



ПО ДОКЛАД – окончателни и не подлежащи на обжалванеЗа нерегламентирано използване на факли и димки, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. А от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК “Левски” гр. София с имуществена санкция в размер на 153.39 евро.



За използване на факли и димки довели до спиране на играта, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. З от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК “Левски” гр. София с имуществена санкция в размер на 511.29 евро.



За хвърлени предмети, на основание чл.37, ал.1, т.4, б. А, предложение 2 от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК “Левски” гр. София с имуществена санкция в размер на 1022.58 евро.



За обидни и нецензурни скандирания, на основание чл.37, ал.1, т.26, б. А от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК “Левски” гр. София с имуществена санкция в размер на 766.94 евро.За закъснение от началото на второто полувреме на срещата, на основание чл.37, ал.1, т. 9, б. А от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК “Левски” гр. София с имуществена санкция в размер на 511.29 евро.



За нерегламентирано използване на факли и димки, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. А от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК “ЦСКА” гр. София с имуществена санкция в размер на 153.39 евро.



За хвърлен предмет, на основание чл.37, ал.1, т.4, б. А, предложение 1 от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК “ЦСКА” гр. София с имуществена санкция в размер на 255.64 евро.



За обидни и нецензурни скандирания, на основание чл.37, ал.1, т.26, б. А от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК “ЦСКА” гр. София с имуществена санкция в размер на 766.94 евро.



ДК задължава ПФК „ЦСКА” гр. София да възстанови щетите на Национален стадион „Васил Левски” гр. София съгласно чл.38, ал.1 от ДП /2025/2026/.



36-ти кръг ППФЛ /efbet Лига/



ПО ДОКЛАД – окончателни и не подлежащи на обжалване



За нерегламентирано използване на димки, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. А от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ФК “Локомотив” гр. София с имуществена санкция в размер на 153.39 евро.



За хвърлени димки на терена, на основание чл.37, ал.1, т.4, б. А, предложение 1 от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ФК “Локомотив” гр. София с имуществена санкция в размер на 511.29 евро.



За обидни и нецензурни скандирания, на основание чл.37, ал.1, т.26, б. Б от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ФК “Локомотив” гр. София с имуществена санкция в размер на 1022.58 евро.



За обидни и нецензурни скандирания, на основание чл.37, ал.1, т.26, б. А от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК “Славия” гр. София с имуществена санкция в размер на 766.94 евро.



За нерегламентирано използване на факли, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. А от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК “Берое” гр. Стара Загора с имуществена санкция в размер на 153.39 евро.



За използване на факли довели до двукратно спиране на играта, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. З от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК “Берое” гр. Стара Загора с имуществена санкция в размер на 1022.58 евро.



За хвърлени предмети опасни за здравето, на основание чл.37, ал.1, т.4, б. А, предложение 3 от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК “Берое” гр. Стара Загора с имуществена санкция в размер на 1533.88 евро.



За хвърлен предмет с последствие, на основание чл. 37, ал.1, т.4, б. Б, предложение 2 от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК “Берое” гр. Стара Загора с лишаване от домакинство за 1 среща и имуществена санкция в размер на 2045.17 евро. На основание чл.37, ал.1, т.21, б. В от ДП /2025/2026/, ДК заменя лишаване от домакинство със забрана за игра пред публика.



За използване на лазерни устройства за заслепяване на противникови състезатели от публиката на ПФК “Берое”, на основание чл.37, ал.1, т.27 ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК “Берое” гр. Стара Загора с имуществена санкция в размер на 1022.58 евро.



За обидни и нецензурни скандирания, на основание чл.37, ал.1, т.26, б. А от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК “Берое” гр. Стара Загора с имуществена санкция в размер на 766.94 евро.



За навлизане на публика на пистата след края на срещата, на основание чл. 37, ал.1, т.1, б. Б, предложение 5 от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК “Берое” гр. Стара Загора с имуществена санкция в размер на 1022.58 евро.



За неспазване изискванията за осъществяване на надеждна охрана на футболната среща, на основание чл. 37, ал.1, т.30 от ДП /2025/2026/ ДК наказва ПФК „Берое“ гр. Стара Загора с имуществена санкция в размер на 1022.58 евро.



За неприлични и обидни жестове, без форма на дискриминация, на основание чл. 22, ал. 4 от ДП /2025/2026/ – ДК наказва Доминик Ивкич – състезател на ПФК „Септември“ гр. София с глоба в размер на 1533.88 евро.